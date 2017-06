French Open Murray widmet 650. Sieg Opfern von London

Andy Murray steht erwartungsgemäß im Viertelfinale der French Open. Der Weltranglistenerste gab sich gegen den Russen Karen Chatschanow keine Blöße. Nach gut zwei Stunden nutzte Murray seinen ersten Matchball zum 6:3-, 6:4-, 6:4-Erfolg. Für den Schotten war es der 650. Sieg auf der Profitour.

Murray widmete seinen Sieg den Opfern der Terroranschläge von London. "Ich denke, jeder ist bei mir, wenn ich sage, dass ich in Gedanken und Gebeten bei denen bin, die davon betroffen sind", sagte der 30-Jährige.

Murray folgte dem an zwei gesetzten Novak Djokovic und der Nummer vier der Setzliste Rafael Nadal in die Runde der letzten acht. Dort trifft der Schotte auf den Sieger der Partie zwischen Fernando Verdasco und Kei Nishikori. Auch der an drei gesetzte Schweizer Stan Wawrinka ist noch im Turnier, hat sein Achtelfinalmatch gegen Gaël Monfils aber noch vor sich.