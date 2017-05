French Open Murray weiter, Deutsche erleben historisches Debakel

Andy Murray hat seine Auftaktpartie bei den French Open überstanden. Der Brite setzte sich in Paris gegen den Russen Andrei Kusnezow 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 durch. Vor allem in den ersten beiden Sätzen hatte der Weltranglistenerste Mühe, konnte sich letztlich aber souverän durchsetzen. Murray fehlt der Titel noch in seiner Sammlung. Bislang hatte der 30-Jährige Wimbledon (2013, 2016), die US Open (2012) und Olympisches Gold (2012, 2016) gewonnen.

In der zweiten Runde steht bei der mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung auch Mitfavorit Stan Wawrinka. Der Schweizer, der in Paris 2015 triumphiert hatte, besiegte den Slowaken Jozef Kovalik 6:2, 7:6 (8:6), 6:3. Auch Juan Martin Del Potro zog mühelos in die nächste Runde ein. Der US-Open-Sieger von 2009 bezwang Guido Pella im rein argentinischen Duell 6:2, 6:1, 6:4.

Schlecht lief es erneut für die deutschen Tennis-Profis. Am dritten Tag machte Dustin Brown mit seiner Niederlage gegen Gael Monfils ein historisches Debakel perfekt: Der 32-Jährige schied als neunter von 13 im Hauptfeld gestarteten DTB-Akteuren aus. Es war das schlechteste Abschneiden deutscher Profis seit den French Open 2008. Immerhin gelang Tatjana Maria ein Achtungserfolg. Die 29-Jährige zog nach einem klaren Sieg gegen Yingying Duan als zweite deutsche Spielerin nach Carina Witthöft in die zweite Runde ein.