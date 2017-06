French Open Favoriten marschieren ins Achtelfinale

Die Nummer eins und drei der Setzliste stehen bei den French Open erwartungsgemäß im Achtelfinale. Andy Murray setzte sich in der dritten Runde 7:6 (10:8), 7:5, 6:0 gegen den Argentinier Juan Martín Del Potro durch. Stan Wawrinka besiegte Fabio Fognini aus Italien 7:6 (7:2), 6:0, 6:2.

Der Weltranglistenerste Murray tat sich in der Neuauflage des olympischen Finals von 2016 gegen Del Potro zu Beginn schwer. Allein der erste Satz dauerte mit 85 Minuten fast so lange wie Rafael Nadals komplettes Drittrundenmatch. Del Potro vergab vier Satzbälle, bevor der Schotte den Durchgang im Tie Break 10:8 für sich entschied. Auch im zweiten Satz hielt der Argentinier gut mit, musste sich letztlich aber geschlagen geben. Im Achtelfinale trifft Murray auf den Sieger der Partie zwischen dem US-Amerikaner John Isner und Karen Khachanov aus Russland.

Wawrinka hatte in seinem Match gegen Fognini weniger Probleme als Murray. Zwar musste auch der Schweizer im ersten Satz in den Tie Break, setzte sich dort aber mühelos 7:2 durch. In den folgenden beiden Durchgängen gewann Fognini nur noch insgesamt zwei Spiele. Damit bleibt Wawrinka bei den diesjährigen French Open ohne Satzverlust. In der Runde der letzten 16 bekommt es der Schweizer auf jeden Fall mit einem Franzosen zu tun: Richard Gasquet und Gaël Monfils machen seinen Gegner unter sich aus.

Sollten Murray und Wawrinka ihren Siegeszug auch in den kommenden beiden Runden fortsetzen, würden sie im Halbfinale gegeneinander spielen. Auf Nadal oder Novak Djokovic, die anderen beiden Topfavoriten, könnte der Sieger frühestens im Finale treffen.