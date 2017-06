French Open Witthöft bricht nach gutem Beginn ein

Carina Witthöft ist bei den French Open als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. In der dritten Runde verlor die 22-Jährige gegen die favorisierte Tschechin Karolina Pliskova am Ende deutlich 5:7, 1:6. Am Samstag war das Match wegen Regens abgesagt worden.

Nach der frühen Niederlage der Weltranglistenersten Angelique Kerber gilt Pliskova neben der Rumänin Simona Halep als erste Anwärterin auf den Titel in Paris. Es wäre der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier für die 25-Jährige, mit dem sie Kerber auch an der Spitze der Weltrangliste ablösen könnte. Bisher war Pliskovas größter Erfolg der Einzug ins Endspiel der US Open im vergangenen Jahr.

Dabei hatte Witthöft gut ins Match gefunden. Nach einem frühen Break lag die Weltranglisten-73. 4:2 in Führung, konnte ihren Aufschlag in der Folge aber nur noch einmal durchbringen. Nach dem Break zum 5:6 vergab Witthöft drei Spielbälle zum Rebreak und die Chance auf den Tiebreak. Damit war der Widerstand gebrochen, im zweiten Satz dominierte dann nur noch die Favoritin.