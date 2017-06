French Open Nadal siegt im Eiltempo

Gerade mal 90 Minuten benötigte Rafael Nadal, um gegen Nikolos Bassilaschwili ins Achtelfinale der French Open einzuziehen. Dem bemitleidenswerten Georgier blieb die Höchststrafe nur knapp erspart. 6:0, 6:1, 6:0 hieß es am Ende für den Spanier, der seine Matchbilanz in Roland Garros damit auf 75:2 ausgebaut hat. In der Runde der letzten 16 trifft der 30-Jährige auf seinen spanischen Landsmann Roberto Bautista Agut.

Bisher hat Nadal die French Open neunmal gewonnen. Sollte es in diesem Jahr zu "La Decima" reichen, wäre das ein neuer Bestwert für die Open Era. Seit 1968 hat kein Profi bei einem einzelnen Grand-Slam-Turnier so oft triumphiert. Die nötige Form für den Titel hat Nadal, der in dieser Saison schon jetzt so viele Matches gewonnen hat wie im gesamten vergangenen Jahr.

At the start of June, Rafael Nadal has already won as many matches on the ATP tour in 2017 as in the whole of 2016 (39). #RG17 — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 2. Juni 2017

Ausrutscher stoppt Goffin

DPA David Goffin

Im Drittrundenmatch zwischen David Goffin und Horacio Zeballos waren 47 Minuten gespielt, als der der an Nummer zehn gesetzte Goffin nach einem Rückhandschlag mit dem Bein in der Abdeckplane hängenblieb und unglücklich stürzte. Der 26-jährige Belgier, der im vergangenen Jahr in Roland Garros noch das Viertelfinale erreicht hatte, führte zu diesem Zeitpunkt 5:4. Bei seinem Ausrutscher verletzte sich Goffin am Knie, musste von zwei Betreuern vom Platz gebracht werden und kurz darauf aufgeben.

Damit steht Zeballos, der in der Weltrangliste auf Position 65 geführt wird, zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Achtelfinale. Am Sonntag trifft er entweder auf den Österreicher Dominic Thiem oder Steve Johnson aus den USA.

Der 32-jährige Argentinier konnte sich zunächst nicht über seinen Erfolg freuen. Als fairer Sportsmann trug er seinem verletzten Gegner die Tasche in die Kabine. Am Tag zuvor hatte Zeballos Landsmann Juan Martin Del Potro ebenfalls von einer verletzungsbedingten Aufgabe profitiert und für Schlagzeilen gesorgt, weil er seinen weinenden Gegner Nicolas Almagro aus Spanien minutenlang getröstet hatte.