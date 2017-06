Überraschung bei den French Open Ungesetzte Ostapenko schafft es ins Finale

Die Lettin Jelena Ostapenko steht völlig überraschend im Finale der French Open in Paris. Die Weltranglisten-47. besiegte in der Vorschlussrunde die Schweizerin Timea Bacsinszky 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 und zog als erste ungesetzte Spielerin seit 34 Jahren ins Endspiel von Roland Garros ein.

An ihrem 20. Geburtstag verwandelte Ostapenko nach 2:25 Stunden ihren zweiten Matchball auf dem Court Philippe Chatrier. Sie ist damit der erste lettische Tennisprofi überhaupt im Finale eines Major-Turniers. Dort trifft sie am Samstag (15 Uhr; TV: Eurosport; Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf die Tschechin Karolina Pliskova (Nummer zwei) oder Simona Halep aus Rumänien (Nummer drei).

"Ich liebe es, hier zu spielen. Und ich liebe euch alle, Leute. Ich bin einfach glücklich, meinen Geburtstag so zu feiern", sagte Ostapenko, während ihr die Zuschauer ein "Happy Birthday"-Ständchen sangen.

Ostapenko ist die jüngste Endspielteilnehmerin bei einem der vier Grand-Slam-Turniere seit Caroline Wozniacki, die 2009 im Endspiel der US Open erst 19 Jahre alt war, als sie gegen Kim Clijsters verlor. Die an Nummer 30 gesetzte Bacsinszky, die wie Ostapenko Geburtstag hatte und 28 Jahre alt wurde, vergab zwei Jahre nach ihrer letzten Halbfinalteilnahme in Paris den erneuten Einzug in ein Major-Endspiel.

Ostapenko bestach auch gegen ihre ehemalige Doppelpartnerin Bacsinszky mit harten Grundlinienschlägen. Nach einem Break führte die Außenseiterin im ersten Satz 4:3, ließ sich danach aber von einer Behandlungspause der Schweizerin kurz aus dem Konzept bringen. Den Tiebreak holte sich die sehr riskant agierende Ostapenko mit ihrem 21. Winner nach 63 Minuten.

In der Folge wurde die Fehlerquote der Lettin zwar immer höher. Im entscheidenden Durchgang holte sich Ostapenko dennoch das vorentscheidende Break zum 5:3. Insgesamt gelangen ihr 50 direkte Gewinnschläge. Damit hat sie nach sechs Partien in Roland Garros bereits 245 Winner auf ihrem Konto - was einem Schnitt von knapp 41 pro Match entspricht.