Sieg gegen Wawrinka Nadal holt historischen zehnten Titel bei French Open

Rafael Nadal ist seiner Rolle als Sandplatzkönig erneut gerecht geworden. Im Finale der French Open besiegte der Spanier seinen Gegner Stan Wawrinka aus der Schweiz souverän 6:2, 6:3, 6:1. Damit blieb der 31-Jährige im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust.

Der Titel ist historisch: Der Linkshänder Nadal triumphierte beim Grand-Slam-Turnier in Paris zum zehnten Mal. In der Open Era seit 1968 (Beginn der Profizeit) ist es noch keinem Profi gelungen, ein und dasselbe Grand-Slam-Turnier so oft zu gewinnen. Bislang hatte sich Nadal den Rekord mit Martina Navratilova geteilt.

"Für mich ist das ein unglaublicher Moment, hier la Décima perfekt gemacht zu haben", sagte Nadal: "Das Gefühl, das ich hier habe, das Adrenalin, das ich hier spüre, ist mit keinem anderen Turnier zu vergleichen."

Nadal benötigte gerade einmal 2:05 Stunden für seinen Triumph beim mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatzklassiker. Im Endspiel gegen Wawrinka nutzte er nach nervösem Beginn seinen insgesamt sechsten Breakball und ging 4:2 in Führung. Wenig später profitierte Nadal beim Satzball von einem Fehler des 32-Jährigen.

Bezeichnend für den Frust von Wawrinka war, dass er im zweiten Durchgang seinen Schläger zerschlug und eine Verwarnung erhielt. Der älteste Roland-Garros-Finalist seit 44 Jahren, der seinen einzigen Breakball vergab, fand selten ein Mittel gegen die Vorhand von Nadal und kam nicht an seine Leistung aus dem Halbfinale heran. Dort hatte Wawrinka den topgesetzten Briten Andy Murray in einem umkämpften Match besiegt.

Im dritten Satz ließ Nadal seinem Kontrahenten keine Chance mehr. Gleich zu Beginn gelang ihm wieder ein Break, Wawrinka konnte nur noch den Kopf schütteln. Nadal verbessert sich mit dem Triumph in der Weltrangliste von Rang vier auf Platz zwei. Es ist seine höchste Platzierung seit Oktober 2014.

Wawrinka verpasste dagegen seinen zweiten French-Open-Coup nach 2015 und seinen insgesamt vierten Grand-Slam-Erfolg. Zuvor hatte der frühere Davis-Cup-Sieger noch kein Major-Finale verloren.