French Open Gegner gibt verletzt auf - Nadal im Halbfinale

Top-Favorit Rafael Nadal steht bei den French Open im Halbfinale. Der Spanier profitierte im Viertelfinale von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Landsmannes Pablo Carreno Busta. Der 25 Jahre Carreno Busta musste in Paris beim Stand von 2:6 und 0:2 aufgeben. Die Partie dauerte lediglich 51 Minuten.

Der Spanier strebt beim mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Event seinen zehnten Titel an. Auf dem Weg zu "La Décima" bekommt er es am Freitag mit dem Gewinner des Duells zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien und dem Österreicher Dominic Thiem zu tun.

Möglicherweise könnte dann die längere Regenerationszeit zum Vorteil für Nadal werden. Der Spanier stand während des laufenden Wettbewerbs etwa acht Stunden auf dem Platz. Seine möglichen Halbfinal-Konkurrenten waren vor ihrem Viertelfinalduell über zehn Stunden (Djokovic) und knapp acht Stunden (Thiem) im Einsatz.

Der Triumph in Paris wäre für Nadal eine historische Leistung. In der Open Era seit 1968 ist es noch keinem Profi gelungen, ein Grand-Slam-Turnier so oft zu gewinnen. Derzeit teilt sich der 31 Jahre alte Nadal den Rekord mit Martina Navratilova. Die gebürtige Tschechoslowakin hatte in Wimbledon zwischen 1978 und 1990 insgesamt neunmal triumphiert.