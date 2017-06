French Open Halep unterstreicht Favoritenrolle

Simona Halep bleibt bei den French Open als einzige Spielerin weiterhin ohne Satzverlust. Im Achtelfinale setzte sich die an Nummer drei gesetzte Rumänin 6:1, 6:1 gegen Carla Suarez Navarro aus Spanien durch, die bis zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen Satz abgebeben hatte. Nach genau einer Stunde Spielzeit nutzte Halep ihren ersten Matchball zum glatten Sieg.

"Es war mein bislang bestes Match in diesem Turnier. Ich hatte eine extra Motivation, weil ich diesen Centre Court einfach liebe", sagte Halep. Die 25-Jährige galt schon vor Turnierbeginn als Mitfavoritin auf den Titel, nachdem sie das Vorbereitungsturnier in Madrid gewonnen und in Rom das Finale erreichte hatte.

Nach dem frühen Aus der Weltranglistenersten Angelique Kerber werden wohl Halep und die an zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova den Sieg in Roland Garros unter sich aus machen. Für die Rumänin wäre es der erste Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Ihr bislang bestes Ergebnis bei einem der großen vier Turniere war die Finalteilnahme bei den French Open 2014. Im Endspiel verlor sie damals gegen die Russin Maria Sharapova.

Im Viertelfinale trifft Halep entweder auf Elina Svitolina aus der Ukraine oder auf die Kroatin Petra Martic. Im Halbfinale könnte es dann zum Duell mit Pliskova kommen.