French-Open-Finalistin Ostapenko Faust auf Faust

Es gab bei diesen French Open einen Moment, der das Spiel von Jelena Ostapenko am besten beschreibt: 1:1 im dritten Satz des Halbfinals, die Schweizerin Timea Bascinszky schlägt auf. Ostapenko antwortet dreimal in Folge mit einem Return-Winner. 0:15, 0:30, 0:40. Anschließend unterlaufen Ostapenko, die an diesem Tag ihren 20. Geburtstag feiert, zwei sogenannte vermeidbare Fehler. Nur noch 30:40, ein Breakball bleibt ihr - doch warum sollte Ostapenko etwas an ihrer Herangehensweise ändern?

Erneut geht die Lettin volles Risiko und wird mit dem Spielgewinn belohnt. Wenig später beendet sie das Match mit ihrem 50. direkten Gewinnschlag. 50 Gewinnschläge, dazu noch auf Sand, dem langsamsten Belag im Tennissport?

Um diese Zahl einordnen zu können, lohnt sich ein Vergleich: Ihrer Gegnerin im Finale, Simona Halep aus Rumänien, gelangen im zweiten Halbfinale lediglich 14 direkte Punkte. Niemand spielt momentan so offensiv und konsequent wie Ostapenko. Dank ihres rücksichtslosen Spielstils schaltete sie auf dem Weg ins Endspiel reihenweise Top-Stars aus. In Paris schlug sie mit ihrer Vorhand durchschnittlich schnellere Bälle (122 Stundenkilometer) als der Weltranglistenerste Andy Murray (117).

Slice hat sie nicht im Repertoire

Außer Bascinszky, die 2015 schon einmal im Halbfinale von Paris gestanden hatte, besiegte sie auch die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, die Olympiasiegerin Monica Puig und die einstige US-Open-Siegerin Samantha Stosur. Als erste ungesetzte Spielerin seit 34 Jahren steht Ostapenko im Finale von Roland Garros. Damals gelang es Mima Jausovec aus Jugoslawien, die unglaubliche Dominanz der US-Amerikanerinnen kurzzeitig ins Wanken zu bringen.

Ostapenkos Stil ist besonders, an einem attraktiven Match mit langen Ballwechseln ist sie nicht interessiert. Ein Slice, der das Spiel auch mal beruhigen kann, wenn man unter Druck gerät, existiert in ihrem Repertoire nicht. Stattdessen versucht sie, mit jedem Schlag das Spiel ihrer Gegnerin zu zerstören.

Nicht nur auf, auch abseits des Platzes kann Ostapenko unbequem sein. Sie gilt als wenig kommunikativ, gesteigertes Interesse, sich bei ihren Kolleginnen beliebt zu machen, scheint sie nicht zu haben. Die französische Tageszeitung "L'Équipe" verglich ihren Ruf erst kürzlich mit dem der Pest. Ostapenko scheut sich nicht, in kritischen Momenten Entscheidungen des Schiedsrichters anzuzweifeln. Eine Spielerin wie die 20-Jährige, die wegen ihres extrovertierten Auftretens auch mal das Publikum gegen sich aufbringen kann, wurde zuletzt im Damentennis vermisst.

Mit 16 Jahren debütierte sie im Fed Cup

In ihrer Heimat ist sie jedoch längst ein unumstrittener Star. Tennis ist in Lettland extrem beliebt, in der Weltrangliste werden ab der kommenden Woche mit Ostapenko und Anastasija Sevastova unabhängig vom Ausgang des Finals zwei Lettinnen unter den Top 20 stehen. Vor drei Jahren schaffte es bei den Männern mit Ernests Gulbis ein weiterer Lette ins Halbfinale der French Open. Für ein Land, in dem weniger als zwei Millionen Menschen leben, ist das eine beachtliche Bilanz.

Dass Ostapenko nun ins Finale des wichtigsten Sandplatzturniers der Welt eingezogen ist, kommt zwar unverhofft. Allerdings überrascht nur der Zeitpunkt, ihr Potenzial war längst vielen Experten bekannt. Auch Ugo Colombini, dem umtriebigen Manager, der einst Andy Murray betreute. Ihm war nicht entgangen, dass Ostapenko vor drei Jahren den Junioren-Wettbewerb in Wimbledon gewonnen hatte. Als die Lettin gerade einmal 16 Jahre alt war, debütierte sie schon im Fed Cup. Seither hat sie dort eine beachtliche Siegesserie hingelegt und ist schon jetzt die erfolgreichste Spielerin ihres Landes.

Nun hat Ostapenko die Chance, als erste Spielerin seit Ana Ivanovic im Alter von 20 Jahren die French Open zu gewinnen. Die Serbin sprang nach ihrem Erfolg damals direkt an die Spitze der Weltrangliste. Ostapenko würde im Falle eines Erfolgs zunächst "nur" auf den zwölften Platz vorrücken. In der steilen Karriere der Lettin wohl nur eine von vielen Momentaufnahmen.