Sport im TV Fußball schlägt wieder alles

Das Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft war der Quotenbringer des Jahres im Fernsehen,. 29,85 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich (0:2) und bescherten dem ZDF am 7. Juli einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent. Damit war die Übertragung auch die meistgesehene Sendung überhaupt im Fernsehen 2016.

Die Fußball-EM dominierte das TV-Verhalten der Fans. Nach 14 Spielen des Turniers in Frankreich folgt in der Liste der am meisten gesehenen Sport-Übertragungen erst auf Rang 15 das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund mit 13,75 Millionen Zuschauern. Zum Vergleich: Die erfolgreichste Nicht-Sport-Sendung war ein Tatort aus Münster, für den Ende September 13,31 Millionen Zuschauer errechnet wurden.

Neben den Fußballern konnte nur die Handballer mit dem EM-Finale Deutschland gegen Spanien (12,96 Millionen) in die Top 20 der TV-Sporthits eindringen. Auch die Olympia-Sendungen konnten mit Fußball nicht mithalten. Erfolgreichste Übertragung aus Rio de Janeiro war das Beachvolleyball-Finale mit Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, das 8,55 Millionen Deutsche live in der ARD verfolgten. Im Quoten-Ranking war das Platz 49.