Gewichtheben WM startet ohne neun gesperrte Nationen

Neun Top-Nationen dürfen an der bevorstehenden WM der Gewichtheber in den USA nicht teilnehmen: Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, China, Moldawien, Kasachstan, Russland, die Türkei und die Ukraine. Ihren Athleten sind bei Nachkontrollen der Urinproben von den Olympischen Spielen 2008 und 2012 mehrfach Dopingverstöße nachgewiesen worden. Die Nationalverbände sind für ein Jahr gesperrt. Die Titelkämpfe finden vom 27. November bis 5. Dezember in Anaheim statt.

Acht deutsche Gewichtheber sind dagegen für die WM nominiert. Das hat der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) am Montag beschlossen. Erfahrenster Athlet im Team ist Jürgen Spieß. Der 33-Jährige startet in der Klasse bis 94 Kilogramm. Größter internationaler Erfolg des dreimaligen Olympiateilnehmers ist der Gewinn des Europameistertitels im Zweikampf 2009.

Der mehrfache EM-Medaillengewinner Almir Velagic als erfolgreichster deutscher Superschwergewichtler ist nach zwei Operationen noch nicht fit. Frauen sind aus Leistungsgründen nicht am Start.