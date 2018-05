Giro d'Italia Froome meldet sich auf der Königsetappe zurück

Gewinner: Tom Dumoulin Der Vorjahressieger vom Team Sunweb ist trotz Position zwei und 47 Sekunden Rückstand auf Yates in einer ausgezeichneten Position. Angesichts der schlechten Vorbereitung war das nicht unbedingt zu erwarten. Aber der Niederländer hat seine Form rechtzeitig wiedergefunden und konnte in den Bergen mit den reinen Kletterern mithalten. Seine stärkste Disziplin ist allerdings das Zeitfahren. Dort hat er am Dienstag die Chance, ins Rosa Trikot des Gesamtführenden zu schlüpfen, wenn er bei den harten Etappen am Wochenende nicht zu viel Zeit auf Yates verliert.