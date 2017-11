Ärger um Formulierung Giro-Leitung räumt Streit um Jerusalem aus

Die Verantwortlichen des Giro d'Italia haben auf Kritik aus Israel reagiert. Startort der Rad-Rundfahrt im kommenden Jahr sei eindeutig Jerusalem, nicht "west Jerusalem", stellten sie in einer Stellungnahme klar. Israelische Politiker hatten mit dem Stopp der Finanzierung gedroht, wen die Organisatoren den Startort weiterhin "west Jerusalem" genannt hätten. So war auf der Giro-Website von "west Jerusalem" die Rede gewesen.

"In Jerusalem, der Hauptstadt Israels, gibt es kein Ost und West", hatten Israels Tourismusminister Jariv Levin und Sportministerin Miri Regev in einer gemeinsamen Stellungnahme zuvor mitgeteilt: "Es gibt nur ein unteilbares Jerusalem."

Das Etappen-Rennen soll am 4. Mai 2018 mit einem Einzelzeitfahren in Jerusalem starten - das erste Mal außerhalb Europas. Anschließend sollen zwei weitere Etappen in Israel stattfinden. Israel zahlt umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro für das Rennen, wie eine Sprecherin des Sportministeriums mitteilte.

Der künftige Status von Jerusalem ist eine der zentralen Streitfragen im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Israel eroberte 1967 im Sechs-Tage-Krieg unter anderem Ostjerusalem und annektierte es später. Die Vereinten Nationen sehen den Stadtteil dagegen als von Israel besetzt an. Palästinenser beanspruchen ihn als Hauptstadt eines künftigen Staates Palästina.