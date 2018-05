Giro d'Italia Yates baut Vorsprung aus - Froome bricht erneut ein

Der britische Radprofi Simon Yates hat seinen zweiten Etappensieg beim 101. Giro d'Italia gefeiert und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausgebaut. Der 25-Jährige vom Team Mitchelton-Scott setzte sich auf dem 156 Kilometer langen Teilstück von Assisi nach Osimo mit zwei Sekunden Vorsprung vor Titelverteidiger Tom Dumoulin durch.

Im Kampf um das Rosa Trikot des Gesamtführenden liegt Yates nach elf Etappen nun 47 Sekunden vor Dumoulin, Dritter ist der Franzose Thibaut Pinaut (Groupama-FDJ, +1:07 Minuten). Christopher Froome (Sky) brach am kurzen Schlussanstieg erneut ein und verlor Zeit. In der Gesamtwertung liegt Froome nun mit 3:20 Minuten Rückstand auf Platz zwölf.

Der Deutsche Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) sorgte als Achter mit elf Sekunden Rückstand für ein weiteres starkes Ergebnis. Schachmann rückte auf Platz 17 der Gesamtwertung vor - mit 4:01 Minuten Rückstand auf Yates.

Die elfte Etappe stand im Zeichen des am 22. April 2017 verstorbenen Michele Scarponi: Bei der Fahrt durch seinen Heimatort Filottrano ließen 600 Kinder 600 Luftballons in Erinnerung an den bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommenen italienischen Radprofi in die Luft steigen.

Etappe zwölf führt am Donnerstag über 214 flache Kilometer von Osimo nach Imola. Die nächste Hochgebirgsetappe findet erst am Samstag bei der Bergankunft auf dem Monte Zoncolan in den Karnischen Alpen statt.