Giro d'Italia Titelverteidiger Dumoulin holt Auftaktsieg

Der 101. Giro d'Italia hat so begonnen, wie die Vorjahresauflage endete: mit einem Sieg des Niederländers Tom Dumoulin. Der Kapitän des Sunweb-Teams entschied das 9,7 Kilometer lange Einzelzeitfahren in Jerusalem für sich. Dumoulin ist die Etappe in 12:02 Minuten gefahren und verwies den Australier Rohan Dennis sowie den Belgier Victor Campenaerts (beide +2 Sekunden) auf die folgenden Plätze.

Mitfavorit Christopher Froome war beim Einfahren gestürzt und landete mit 37 Sekunden Rückstand auf dem 21. Platz. Der umstrittene Brite, der trotz des schwebenden Doping-Verfahrens starten durfte, verletzte sich bei dem Sturz leicht. Den Weißrussen Konstantin Siutsou hatte es wesentlich härter getroffen: Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Für Siutsou war der Giro vor dem ersten von insgesamt fast 3600 Kilometern beendet.

"Das war heute ein idealer Kurs für mich. Es war perfekt - ich habe mich sehr gut gefühlt nach dem nicht optimal für mich verlaufenen Frühjahr", sagte Tagessieger Dumoulin. Er ist auch amtierender Zeitfahr-Weltmeister.

Maximilian Schachmann und Tony Martin waren die besten der sieben deutschen Giro-Starter. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Martin (+27 Sekunden) fuhr auf Rang neun, der überraschend starke Schachmann (+21 Sekunden) auf Platz acht. Der Berliner, der schon in den Frühjahrsklassikern überzeugt hatte, durfte sich über das Nachwuchstrikot freuen.

Der Giro d'Italia ist die erste große Rundfahrt des Jahres. Er hat mit dem diesjährigen Start in Israel zum ersten Mal außerhalb Europas begonnen.