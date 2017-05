Sieg bei der Giro d'Italia Dumoulin spielt seine Stärken aus

Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin hat die 100. Giro d'Italia gewonnen und damit seinen ersten Gesamtsieg bei einer großen Landesrundfahrt gefeiert. Der 26-Jährige aus dem deutschen Sunweb-Team verbesserte sich im abschließenden Einzelzeitfahren über 29,3 Kilometer von Monza nach Mailand noch von Rang vier auf den ersten Platz. Es ist der erste Grand-Tour-Sieg eines Niederländers seit 37 Jahren.

Dumoulin reichte in seiner Spezialdisziplin der zweite Etappenplatz hinter Tagessieger Jos van Emden (LottoNL-Jumbo), um den größten Erfolg seiner Laufbahn zu sichern. Vor der Abschlussetappe hatten die ersten vier Fahrer weniger als eine Minute auseinander gelegen. Auch van Emden durfte eine Premiere feiern: Der 32-Jährige fuhr erstmals einen Tagessieg bei einer der großen Rundfahrten ein.

Das Podium im Gesamtklassement komplettieren Nairo Quintana (Movistar), dem Dumoulin am letzten Tag das "Maglia Rosa" wieder entriss, und der italienische Titelverteidiger Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Als bester Sprinter wurde Fernando Gaviria von der Quick-Step-Floors-Mannschaft ausgezeichnet, sein Teamkollege Bob Jungels siegte wie im Vorjahr in der Nachwuchswertung. Das Bergtrikot sicherte sich der Baske Mikel Landa (Sky).

Dumoulin hatte das begehrte Trikot des Führenden zur Mitte des dreiwöchigen Rennens erstmals erobert, dann aber am Freitag an Top-Favorit Quintana abgeben müssen. Mit einem starken Auftritt in seiner Paradedisziplin auf der flachen Strecke gelang Dumoulin noch einmal die Wende. Zuvor war es 2012 dem Kanadier Ryder Hesjedal letztmals gelungen, den Führenden auf der finalen Etappe noch zu überholen.