Giro-Sieger Dumoulin Das Kraftpaket kann jetzt auch klettern

Tom Dumoulin hatte während des 100. Giro d'Italia nur einen schwachen Moment. Vergangenen Dienstag, 30 Kilometer vor dem Ziel der Königsetappe, rebellierte sein Magen. Er hielt an, sprang vom Rad und flüchtete auf eine Wiese am Straßenrand. Die Höhe, die Anstrengung und die vielen Sportgels, die Radsportler während eines Rennens zu sich nehmen, hatten ihm zugesetzt.

Die Toilettenpause hätte für den bis zu diesem Zeitpunkt Gesamtführenden bittere Auswirkungen haben können. Als er nach über einer Minute wieder aufs Rad stieg, war die Konkurrenz längst davongefahren und Dumoulin auf sich allein gestellt. Es schien, als habe er nichts mehr entgegenzusetzen. Zwei Minuten Zeit verlor er an diesem Tag auf seine Verfolger. Aber er kämpfte.

Am Sonntag gewann Tom Dumoulin vom deutschen Team Sunweb den Giro d'Italia. Im abschließenden Einzelzeitfahren von Monza nach Mailand zeigte er seine herausragenden Fähigkeiten im Kampf gegen die Uhr und fuhr noch von Platz vier auf Platz eins im Gesamtklassement vor. "Es ist total verrückt, unglaublich. Ich kann das gar nicht beschreiben", sagte Dumoulin. "Ich war so nervös, aber jetzt habe ich es geschafft." Es war der erste Sieg eines Niederländers bei einer Grand Tour seit 37 Jahren und der erste beim Giro überhaupt. Aber es war auch der erste Sieg von Dumoulin bei einer großen Rundfahrt.

1,85 Meter großes Kraftpaket

Tom Dumoulin, 26, in Maastricht aufgewachsen, war kein Kandidat, den man vor diesem Giro unbedingt auf dem Favoritenzettel haben musste. Ganz oben standen da der Kolumbianer Nairo Quintana und Vincenzo Nibali, der Italiener und Titelverteidiger. Nach der Verletzung seines Landsmannes Fabio Aru ruhten die Hoffnungen auf Nibali und er sollte den Jubiläums-Giro mit einem Heimsieg krönen. Beide fuhren bis zum Ende um den Sieg mit, landeten aber nur auf den Plätzen zwei und drei. Dumoulin hatte zwar 2016 bei der Tour de France schon eine schwere Bergetappe gewonnen, das Profil des diesjährigen Giros mit zahlreichen steilen Anstiegen empfanden viele aber als zu hart für das 1,85 Meter große Kraftpaket.

Ein Irrtum. Sein erster Tagessieg war noch erwartbar gewesen - ein Zeitfahren. Anschließend übernahm er zum ersten Mal das Rosa Trikot des Gesamtführenden. Weitaus überraschender kam sein Tagessieg auf der 14. Etappe: Am Schlussanstieg hängte Dumoulin alle Kletterspezialisten ab. Selbst Quintana konnte seinem Tempo auf den Schlussmetern nicht mehr folgen. Auf den letzten beiden Bergetappen waren die Kletterer zu gut für ihn, aber er konnte den Schaden in Grenzen halten, verlor immer nur wenige Sekunden. Entscheidend abhängen konnte ihn die Konkurrenz nicht.

Ohnehin, so scheint es, ist Dumoulin immer dann am stärksten, wenn man ihn schon abschreiben möchte. 2016 brach er sich auf der 19. Etappe der Tour de France den Unterarm. Keine drei Wochen später holte er sich bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Silbermedaille im Zeitfahren. Inzwischen gehört er selbst bei Anstiegen im zweistelligen Prozentbereich zu den besten der Welt.

Team Sunweb im Umbruch

Eine ähnliche Verwandlung wie Dumoulin hat auch sein Team Sunweb hinter sich. Als niederländische Mannschaft gegründet, fährt es seit der Saison 2015 unter deutscher Lizenz. Bei den Frankreich-Rundfahrten 2013 und 2014 sprintete Marcel Kittel zu jeweils vier Etappensiegen. Das Team setzte fast ausschließlich auf Sprintankünfte, ließ fast alle Helfer im Sprintzug ackern und war dort kaum zu besiegen. In den darauffolgenden Jahren verließen erst Kittel und vor dieser Saison auch das zweite Sprint-Aushängeschild John Degenkolb das Team. Eine neue Taktik musste her.

Die scheint nun gefunden, sie heißt: Dumoulin. Ihm steht eine ganze Reihe deutscher Profis zur Seite, beim Giro unterstützten ihn Simon Geschke und Phil Bauhaus. Dabei ist der Umbruch noch nicht einmal abgeschlossen. Vermutlich hatte Teammanager Iwan Spekenbrink selbst nicht damit gerechnet, so schnell um den Gesamtsieg mitfahren zu können. Wirklich starke Berghelfer für Dumoulin hat Sunweb nicht im Team. Bei den harten Anstiegen war er früher als etwa Quintana auf sich allein gestellt.

Für den deutschen Radsport bedeutet Dumoulins Triumph den ersten Gesamtsieg bei einer Grand Tour seit Jan Ullrich bei der Vuelta 1999 im Telekom-Trikot. Nach den Ausstiegen der Telekom, Gerolsteiner und Milram als Hauptsponsoren im Zuge zahlreicher Dopingskandale, suchte man ein deutsches Team im Peloton vergeblich. Ein Engagement im Radsport wäre für Unternehmen nicht nur teuer, sondern auch imageschädigend gewesen. Die Erfolge von Kittel, Degenkolb, aber auch Tony Martin und André Greipel in den vergangenen Jahren haben die Wahrnehmung wieder verschoben, auch wenn die vier nicht für deutsche Mannschaften starten.

Neben Sunweb gibt es mit Bora-hansgrohe sogar wieder eine zweite deutsche Mannschaft mit einer Lizenz als UCI WorldTeam und damit der höchsten Radsportliga. Dort steht etwa Weltmeister Peter Sagan unter Vertrag. Für die am 1. Juli in Düsseldorf beginnende Tour de France gibt es aus deutscher Sicht deshalb Hoffnung auf mehrere Etappensiege. Ein deutscher Kandidat auf einen Gesamtsieg fehlt allerdings.

Ob Dumoulin bei der Tour an den Start gehen wird, ist noch unklar. Es dürfte für ihn ohnehin schwer werden, auch in Frankreich um den Gesamtsieg zu fahren. Ein Erfolg beim Giro und der Tour im selben Jahr gelang zuletzt Marco Pantani 1998. Der 2004 verstorbene Italiener stand die meiste Zeit seiner Karriere unter Dopingverdacht. Ein Jahr nach dem Double wurde er während der Italien-Rundfahrt wegen auffälliger Blutwerte ausgeschlossen. Zwei kurz hintereinander stattfindende dreiwöchige Rundfahrten sind selbst für die leidensfähigen Körper der Radprofis zu viel. Und wenn der Körper nicht mitspielt, das weiß auch Dumoulin, geht es eben einfach nicht mehr.