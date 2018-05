Giro Wellens gewinnt erste Italien-Etappe - Froome ohne Chance

Der belgische Radprofi Tim Wellens hat die bislang schwerste Etappe des 101. Giro d'Italia gewonnen. Beim ersten Teilstück auf italienischem Boden nach drei Etappen in Israel setzte sich der 26-Jährige vom Team Lotto-Fix All nach 202 Kilometern durch. Die vierte Etappe verlief zwischen Catania und Caltagirone auf Sizilien und wurde im Bergaufsprint entschieden.

"Der Rest des Giro wird ein Bonus, egal was noch kommt", sagte Wellens, Teamkollege des deutschen Sprinters André Greipel. "Stress werde ich nicht mehr haben."

Top-Favorit Christopher Froome vom Team Sky, der beim kurzen Auftaktzeitfahren in Jerusalem mehr als eine halbe Minute verloren hatte, musste im schwierigen Finale mit einem bis zu 13 Prozent steilen Schlussanstieg erneut abreißen lassen. Der Brite lag am Ende 23 Sekunden hinter Wellens. In der Gesamtwertung führt weiter der Australier Rohan Dennis (BMC) mit einer Sekunde Vorsprung auf den niederländischen Titelverteidiger Tom Dumoulin (Sunweb). Beide kamen vier Sekunden nach Wellens ins Ziel.

Der deutsche Maximilian Schachmann aus dem belgischen Erfolgsteam Quick-Step stürzte kurz vor dem Zielsprint auf dem engen Kurs. Dennoch behielt der deutsche Hoffnungsträger das Weiße Trikot des besten Jungprofis und schob sich im Gesamtklassement um einen Rang nach vorne auf Platz sechs.

Auch an den nächsten beiden Tagen bleibt der Giro auf Sizilien. Die fünfte Etappe führt am Mittwoch über hügelige 153 Kilometer von Agrigent nach Santa Nina. Am Donnerstag steht mit der spektakulären Bergankunft am Vulkan Ätna vermutlich der erste große Schlagabtausch der Favoriten an.