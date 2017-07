Golfturnier US Open 17 Jahre alte Amateurin stiehlt allen die Show

Dass Choi Hye-Jin nicht für die größte Golf-Sensation des Jahres sorgen würde, entschied sich an Loch 16. Da schlug die 17 Jahre alte Südkoreanerin den Ball nicht aufs Grün, sondern ins Wasser - und ermöglichte damit ihrer Konkurrenten Park Sung-Hyun (ebenfalls Südkorea) den Sieg bei den US Open, dem mit 900.000 US-Dollar (rund 785.000 Euro) am höchsten dotierten Turnier in der Geschichte des Frauen-Golf. Das Besondere: Im Gegensatz zu Park ist Choi kein Profi.

AFP Siegerin Park Sung-Hyun

Beinahe wäre Choi die zweite Amateurin in der US-Open-Historie geworden, die den Wettbewerb gewinnt. Das war vor ihr nur 1967 Catherine Lacoste gelungen, der Tochter des Modeschöpfers und ehemaligen Tennisprofis René Lacoste. Chois Ergebnis (279 Schläge) ist trotzdem das beste eines Amateurs in der Geschichte der US Open.

Bis zum 16. Loch war Choi (277) schlaggleich mit Park gewesen. Dann folgte vor den Augen von US-Präsident Donald Trump, auf dessen Anlage gespielt wurde und der am Freitag angereist war, der Fehlschlag. "Danach fühlte es sich an, als wäre all die harte Arbeit umsonst gewesen", sagte Choi. Sie sei "schon ein bisschen enttäuscht".

Das Gefühl verstärken dürfte der Umstand, dass sie von den 540.000 Dollar (etwa 470.000 Euro) Preisgeld für Platz zwei keinen Cent erhält. Als 17-Jährige ist sie nach koreanischem Reglement zu jung, um als Profi zu gelten. "Es wäre schön gewesen, das Geld zu erhalten. Aber mein eigentliches Ziel war, mich mit den anderen zu messen. Deshalb bedeutet mir Platz zwei mehr als das Preisgeld", sagte Choi, die beim Turnier bereits im vergangenen Jahr die Amateurin mit der geringsten Anzahl an Schlägen gewesen war.

Die Deutsche Sandra Gal (289 Schläge) landete auf dem geteilten 27. Platz, Caroline Masson war am Cut gescheitert. Die Südkoreanerinnen Hur Mi-Jung und Ryu So-Yeon (beide 281) teilen sich Rang drei.