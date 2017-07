Golfturnier British Open Tigers Erben

Im Sommer 2008, als Tiger Woods gerade trotz Verletzung seinen 14. Titel im 46. Major seiner Karriere gesichert hatte, stand Tennisprofi Roger Federer auf der Jagd nach den großen vier Pokalen seines Sports gerade bei Titel Nummer 13. Es war ein Sportart übergreifender Wettlauf - und der Ausgang zu dieser Zeit völlig ungewiss.

Am vergangenen Wochenende gewann Federer das 19. Grand-Slam-Turnier seiner Karriere. Ein Rekord, der unerreichbar scheint.

Woods sitzt derweil, geplagt von Rückenproblemen, zuhause in Florida. Der Major-Zähler steht weiter bei 14. Der Rekord von Jack Nicklaus mit 18 Major-Siegen scheint, genau: unerreichbar.

Während sich Federer in den vergangenen neun Jahren immer mal neu erfunden hat, musste auch Woods viel Neues entdecken. Doch fast nichts davon - von der Kritik nach seinen Sex-Eskapaden bis zu ständigen Schmerzen am Morgen - war erfreulich. Woods hat in seiner Sportart bereits die Lücke hinterlassen, die Federer noch hinterlassen wird. Doch noch heute, fast ein Jahrzehnt nach dem Beginn der Götterdämmerung, wird der Machtkampf um die Nachfolge im Golfsport ausgefochten.

Wie heftig das vonstatten geht, zeigt ein Blick auf die Major-Statistiken vor dieser Woche, in der die Open Championship in Birkdale, England, ab Donnerstag den nächsten Major-Sieger sucht.

"Wetter, Glück und Mitspieler kannst du nicht kontrollieren"

Während Woods fast ein Drittel aller Majors gewann, an denen er teilnahm, kommt lediglich ein Golfer in der Zeit seit 2008, also in immerhin 36 Turnieren, auf mehr als zwei Titel. Rory McIlroy schaffte vier, scheiterte aber zuletzt mehrfach frühzeitig. Die vergangenen sieben Majors gewann jeweils ein Golfer, der zuvor keines der großen vier Turniere für sich hatte entscheiden können. Das ist die zweitlängste Serie seit: 2010 bis 2012. Damals waren es neun Debütanten, darunter Martin Kaymer bei der PGA Championship 2010.

Es gibt viele Spieler auf höchstem Niveau, einen wie Woods gibt es vielleicht nie wieder. Im Golfsport ist der Ausdruck Top-Favorit seit der Ära Woods immer auch eine Verlegenheitslösung. McIlroy bezifferte in diesem Jahr die Zahl potenzieller Major-Sieger beim Masters in Augusta auf 70 - dort gehen überhaupt nur um die hundert Golfer an den Start. "Golf gehört schon zu den Sportarten, in denen es selbst dann sehr schwer ist, zu gewinnen, wenn man in Bestform ist", sagt Kaymer. "Du hast sehr viele Einflüsse, die du nicht kontrollieren kannst - das Wetter, Glück und die Mitspieler."

Trotz allem fand jede Zeit ihre prägenden Spieler: Ben Hogan, Nicklaus, Gary Player, Arnold Palmer - jeder von ihnen prägte den Sport über Jahre. Dann kam Woods und Golf boomte, weil er der Sportart ein modernes Gesicht gab.

Die Zeit der Überflieger ist vorbei

Und heute? Viele Gesichter, viel Verwechslung. Ist der neue Leitwolf Jordan Spieth, der so früh wie niemand seit Woods bei Major-Turnieren triumphierte, zuletzt aber wieder schwächer auftrat? Oder der bereits 33-jährige Dustin Johnson, die Nummer eins, nach nur einem gewonnenen Major? Oder der Spanier Sergio García mit knapp 20 Jahren Verspätung, der bereits 1999 anfing, Woods heraus zu fordern - aber erst in diesem April mit 37 Jahren sein erstes Major gewann?

Keine Antwort überzeugt so richtig. Oder doch? Ben Crane, ein langgedienter Profi auf der US-Tour, sagte schon 2015: "Wir sehen jetzt den Tiger-Woods-Effekt. Es gibt viele Top-Athleten, die sich für Golf entscheiden. Das ist die beste Tour, die es je gab."

Heißt: Das Niveau steigt, die Luft wird dünner, einen Überflieger wird es so bald nicht mehr geben. Es wird Zeit, sich an viele verschiedene Namen zu gewöhnen.

Hier der Blick auf die Major-Gesichter des Golfsports, die das schwere Erbe des Tiger Woods zu schultern haben.