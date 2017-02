Golf-Star Dustin Johnson Endlich Nummer eins

Dustin Johnson sah ziemlich müde aus, die Augen halb geschlossen, den Schirm seiner Mütze weit ins Gesicht gedrückt saß der 32-Jährige nach seinem Sieg in Pacific Palisades, wo sonst die Hollywoodstars abschlagen, bei der Pressekonferenz und quälte sich durch die Fragen der Journalisten.

Ob er sich denn gar nicht freue, dass er jetzt Nummer eins der Welt sei, wurde Johnson gefragt, als 20. Spieler überhaupt seit der Einführung des Rankings im Jahr 1986. Doch, schon, sagte Johnson. Aber damit habe er sich bis eben gar nicht beschäftigt. "Ich habe mich nur darauf konzentriert, hier zu gewinnen. Außerdem verstehe ich die Rangliste gar nicht so richtig. Na ja, ich kann erkennen, wer auf Platz eins, zwei und drei steht, das reicht ja", lächelte Johnson.

1,93 Meter ist Johnson groß und 86 Kilogramm schwer. In Videos, die die Marketingexperten der US-Profitour PGA vor einiger Zeit drehten, verpassten sie ihren Superstars ein Label, ähnlich wie bei den Boybands in den Neunzigerjahren. Bubba Watson war der lustige, schräge Vogel aus den Südstaaten, Rickie Fowler der süße Mädchenschwarm - und Johnson, genannt "DJ", war der Athletikfreak, der Hanteln stemmte, im Swimmingpool Bahnen zog und locker einen Basketball dunkte.

Johnson

Tatsächlich ist Johnson nicht nur für seine kurzen Antworten berüchtigt, sondern vor allem für seine enormen Abschläge. Bis zu 370 Meter weit drischt er den Ball mit seinem wuchtigen und dennoch eleganten Schwung. Aber Weite allein bringt im Golf nichts, vor allem nicht, wenn es um Titel geht.

Johnson ist einer der konstantesten Spieler der Welt, kein anderer aktiver Profi hat so viele Jahre in Folge, nämlich zehn, mindestens ein Turnier gewonnen. Bei 14 seiner letzten 18 Turniere landete Johnson immer unter den besten acht. Im Golf, wo ein schlechter Schlag das ganze Turnier verderben kann, ist das ein atemberaubender Wert.

Nach allen Statistiken schon lange überragend

Seit rund zehn Jahren spielt Johnson auf der Profitour, und von Anfang an war offensichtlich, dass der junge Mann aus South Carolina ein Übermaß an Talent mitbringt. Kaum ein Sport lässt sich so schön in Statistiken zerlegen wie Golf, fast alles lässt sich mit Yards-, Prozent- oder Miles-per-Hour-Angaben erklären. Nur für die Frage, warum einer wie Johnson nicht längst eines der vier großen Turnier, der Majors, gewonnen hat, fanden die Experten lange keine zufriedenstellende Erklärung.

2010 verlor er, der Konstante, bei der U.S. Open plötzlich die Kontrolle über sein Spiel und wurde trotz einer Führung am Schlusstag nur Achter. bei der PGA Championship im gleichen Jahr landete er auf Platz fünf, 2011 bei der British Open wurde er Zweiter, bei der U.S. Open 2014 Vierter. Kurz darauf gab Johnson bekannt, aus persönlichen Gründen den Rest der Saison auszusetzen. Schon in den Jahren zuvor hatte er sich des Öfteren kurzfristig aus dem Wettkampfbetrieb zurückgezogen, ohne so richtig konkret zu werden. Diesmal behauptete "Sport Illustrated", den Grund zu kennen: Kokain- und Marihuanakonsum, den die PGA nachgewiesen habe, aber nicht öffentlich mitteilen wollte.

Johnson hat das immer bestritten, er habe zwar Probleme, aber Kokain gehöre nicht dazu. "Das ist etwas, was ich nicht machen würde", sagte er "ESPN". Allerdings würde er ab und zu trinken, und dann heftig, was ihm in der Szene den Ruf des Feierbiests einbrachte. Dass er mit Paulina Gretzky, der Tochter von Eishockeylegende Wayne Gretzky, zusammen ist, sorgt seit jeher für zusätzliche Aufmerksamkeit, die Johnson zuzusetzen schien. Doch seit der Geburt von Sohn Tatum Gretzky Johnson im Januar 2015 wirkt Johnson stabiler, als Mensch und als Sportler. Er hat gezeigt, dass er Rückschläge wegstecken kann.

To us, he's the World No. 1.



But to Tatum, he's just "Dad." pic.twitter.com/RHUJL0tPn2 — PGA TOUR (@PGATOUR) 20. Februar 2017

Bei der U.S. Open 2015 im Juni 2015 schien er den Sieg schon sicher zu haben, doch der so lange ersehnte Major-Triumph entglitt ihm auf dem tückischen Platz in Chambers Bay in der Nähe von Seattle. Auf der letzten Bahn lag Johnson vier Meter vom Loch entfernt, vergab aber zwei Putts und musste Jordan Spieth den Sieg überlassen. Der US-Fachpresse gingen die Erklärungen aus, warum diesen sonst so nervenstarken Spieler auf der ganz großen Bühne doch das Zittern überkam.

2016 brach er dann endlich seinen Major-Fluch, indem er die U.S. Open in Oakmont im US-Bundesstaat Pennsylvania gewann. Der Sieg gab ihm einen Schub, das Selbstvertrauen war wieder da, erzählte Johnson jetzt nach seinem Sieg in Los Angeles. "Ich war so oft nah dran, dass ich mich schon selbst gefragt habe, ob ich jemals eines gewinnen werde."

"Was war noch mal die Frage?"

Nachdem er sich diese Frage selbst beantwortet hatte, hörte Johnson gar nicht mehr auf mit dem Gewinnen. Nach der U.S. Open triumphierte er noch bei zwei weiteren wichtigen Turnieren, er spielte im Schnitt die niedrigsten Runden aller Profis auf der Tour, war Erster der Geldrangliste, bester und erfolgreichster Spieler der Saison 2016. Dass er jetzt Nummer eins ist, überrascht seine Konkurrenz nicht wirklich. Sein Vor-Vorgänger Spieth sagte: "Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit; wir alle wissen, dass Dustin früher oder später mal dort landet."

Im Winter gönnte er sich eine kurze Auszeit, in der er keinen Schläger anfasste. "Ich arbeite das ganze Jahr über so hart, dass ich das einfach mal gebraucht habe. Danach hat es ein bisschen gedauert, bis ich wieder meinen Rhythmus gefunden hatte, aber jetzt bin ich wieder gut in Form."

In weniger als zwei Monaten steht das erste Major des Jahres an, das Masters in Augusta. Auch dort war Johnson schon mehrmals in Reichweite des Grünen Jacketts, wurde vor zwei Jahren Sechster, vor einem Jahr Vierter.

Was er sich denn nun in diesem Jahr ausrechne, fragte ein Journalist Johnson, und schob nach, ob bei all der Gelassenheit, die er so verbreite, nicht doch das Party-Animal von einst in ihm schlummere, das nur darauf warte, mal wieder rausgelassen zu werden? Johnson blinzelte müde unter seiner Kappe hervor und sagte: "Ich bin heute Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden, im Moment will ich einfach nur ins Bett. Was war noch mal die andere Frage?"