Golf-Masters in Augusta McIlroy wahrt Chance auf historischen Erfolg

Patrick Reed und Rory McIlroy liegen vor dem Finaltag beim 82. Masters in Augusta an der Spitze des Feldes. McIlroy hat drei Schläge Rückstand auf den in Führung liegenden US-Amerikaner Reed (202 Schläge insgesamt). Nach Platz zwei im vergangenen Jahr bei der US PGA Championship soll es für Reed in der "Kathedrale des Golf" mit dem ersten Major-Triumph klappen.

Das kann Rory McIlroy noch verhindern. Der 28-Jährige glänzte mit 65 Schlägen nach fünf Birdies und einem Eagle an Loch acht. "Das war ein großartiger Tag, ich habe mein Glück heute allerdings auch etwas strapaziert", sagte McIlroy.

Mit einem Erfolg beim ersten Major des Jahres würde sich der Nordire in einen Kreis von bislang nur fünf Spielern einreihen, denen Erfolge bei allen vier Grand Slams gelungen waren: Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gene Sarazen (alle USA) und Gary Player (Südafrika).

Schlecht sieht es hingegen für die deutschen Profis aus: Bernhard Langer spielte am dritten Tag eine 71er-Runde auf dem Par-72-Kurs. Mit insgesamt 219 Schlägen nach drei gespielten Runden befindet sich der zweimalige Masters-Champion auf dem geteilten 36. Platz. Martin Kaymer liegt mit 221 Schlägen nur knapp hinter seinem Landsmann auf Rang 43.

Superstar Tiger Woods hat nach einer 72er-Runde und insgesamt 220 Schlägen wie Langer und Kaymer nur noch theoretische Chancen auf den Sieg bei dem mit elf Millionen Dollar dotieren Traditionsturnier. Woods wurde vor dem Turnierstart nach einer langen sportlichen Krise erstmals wieder zu den Favoriten gezählt, bislang kann er auf Rang 40 den Erwartungen allerdings nicht gerecht werden.