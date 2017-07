Golf Spieth gewinnt British Open nach Comeback

Erst der Einbruch, dann das Comeback: Der US-Amerikaner Jordan Spieth hat die 146. Ausgabe der British Open gewonnen. Nach vielen Fehlschlägen zu Beginn und einem Patzer auf der 13. Bahn rettete der Golf-Star am Ende mit brillantem Spiel seinen dritten Major-Sieg. Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer (282) landete auf dem geteilten 37. Rang.

Der 23-Jährige gewann das Traditionsturnier im Royal Birkdale Golf Club mit einem Gesamtergebnis von 268 Schlägen vor seinem Landsmann Matt Kuchar (271) und dem Überraschungs-Dritten Haotong Li (274) aus China. Für seinen Triumph im englischen Soutport kassierte Spieth umgerechnet rund 1,62 Millionen Euro Preisgeld.

Mit dem Sieg bei der British Open hat Spieth bereits drei der vier wichtigsten Golf-Turniere der Welt gewonnen. Der Texaner hatte sich im Jahr 2015 die Titel beim Masters und bei der US Open gesichert. In drei Wochen kann er mit einem Sieg bei der PGA Championship in Charlotte/North Carolina den Karriere-Slam perfekt machen.

Spieths Schlussrunde auf dem Par-70-Platz an der Nordwestküste Englands wurde zur kuriosen Show. Mit drei Schlägen Vorsprung auf Kuchar war er in den Finaltag gestartet. Doch gleich auf den ersten Spielbahnen unterliefen ihm ungewohnte Fehler. Auf der 13. Spielbahn verzog er seinen Abschlag so weit nach rechts in die Dünen, dass er den Ball wegen der schlechten Lage für unspielbar erklärte und dafür einen Strafschlag kassierte.

Den nächsten Schlag spielte er dann von der Driving Range aus, um einen besseren Winkel in das über 150 Meter entfernte Grün zu haben. Der Ball verfehlte das Grün zwar, aber Spieth büßte mit zwei starken Aktionen nur einen weiteren Schlag ein. Dennoch verlor er die Führung an Kuchar. Auf den letzten fünf Löchern bot er anschließend aber eine fast perfekte Leistung und zog erneut an Kuchar vorbei.

Schulterprobleme schwächen Kaymer

Für Martin Kaymer war der zehnte Start bei einer British Open ein schmerzvolles Jubiläum: Er hatte mit Schulterproblemen zu kämpfen und konnte nur mit Schmerzmitteln spielen. An keinem der vier Tage konnte er sein bestes Spiel auf dem Par-70-Platz zeigen.

Ein Sieg war für den zweimaligen Major-Champion bereits nach der schwachen Auftaktrunde außer Reichweite. Immerhin sorgte der 32-Jährige am Finaltag mit seiner 68er-Runde auf dem Dünen-Kurs für einen versöhnlichen Abschluss.