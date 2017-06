Golf-Major US Open Ein Turnier für die Besten - und den Rest

In diesem Jahr haben die Organisatoren 9485 Teilnehmer gezählt. 9485 Mal ein Ziel: den Titel bei der 117. US Open in Erin Hills, Wisconsin. 9485 Mal die Chance auf einen der vier wichtigsten Einzelpokale des Golfsports.

Das zweite Major des Jahres startet für die breite Öffentlichkeit an diesem Donnerstag, mit 156 Spielern und in einem Format von vier Runden bis Sonntag. Doch eigentlich hat dieses Turnier, das den Titel offene Meisterschaft im Spitzensportbereich vielleicht am wörtlichsten nimmt, schon einige Tausend Golfrunden hinter sich.

Seit Anfang Mai wurden immerhin 73 der Startplätze für das zweitälteste Major in insgesamt 136 Qualifikationsturnieren ausgespielt. Diese Local und Sectional Qualifier sind schweißtreibende Events abseits des Golfwelt-Glamours, in denen sich der Sport an jeweils einem Tag in seiner konzentriertesten Form zeigt. Teilweise werden 36 Löcher gespielt, zehn Stunden Golf unter Hochdruck, rund 140 Schläge - und am Ende geht es doch fast immer ins Stechen um die letzten Plätze, weil zu viele Spieler gleichauf liegen.

Auch hochdekorierte Profis gehen diesen Weg regelmäßig, in diesem Jahr scheiterten wieder mehrere deutsche Golfer. Nur der Münchner Stephan Jäger, der seit Jahren in den USA lebt, schaffte es als zweiter Deutscher neben Martin Kaymer, der die US Open 2014 gewinnen konnte, ins Feld. Auch Tony Romo, früherer Star-Quarterback der Dallas Cowboys und versierter Golfer, versuchte sich im Mai zum vierten Mal - erneut fehlten ein paar Schläge.

Mitmachen kann jeder

In den Qualifikationsturnieren zählen vergangene Erfolge nichts, in den USA sagen sie: "Du bist, was du spielst." Ian Poulter, immerhin vierfacher Ryder-Cup-Sieger, nannte dieses brutale Nervenspiel einst den "letzten Ausweg". In diesem Jahr zog der Engländer sogar kurzfristig zurück und meinte: "Zu viel Golf." Mancher spottete: zu viel Angst.

Für die meisten, die nichts zu verlieren haben, ist der letzte Ausweg die einzige Hoffnung. Abseits der großen Namen ist der harte US-Open-Ausleseprozess, der sich von Kalifornien über 44 US-Staaten, bis nach England und Japan erstreckt, vor allem die Welt Tausender Golfer, die sehr intensiv an ihrem Spiel feilen - als Golflehrer, als ehemaliges Kadertalent oder aufstrebende Golf-Hoffnung. Mitmachen kann jeder, es gibt nur eine Bedingung: ein Handicap von -1,4 oder besser.

Amateurgolfer messen ihre Spielstärke mithilfe dieses Handicaps, das anzeigt, wie viele Schläge sie im Schnitt von ihrem Ergebnis abziehen müssen, um auf Par zu kommen. Es ist die Nullstellung des Golfkönnens, die es ermöglicht, dass sich jeder mit jedem messen kann. In Deutschland fallen nach Angaben des Verbandes 861 männliche Golfer in diese Rubrik. Golfnationen wie die USA oder Großbritannien kommen auf deutlich höhere Werte, allein in den USA erfüllen mehrere Hunderttausend die Kriterien, was zeigt, dass es ein weiter Weg ist vom Qualifikationsteilnehmer zum Majorsieger. In diesem Jahr kam ein Bewerber auf 127 Schläge - 60 Schläge hinter den besten. Der Druck, bei den ganz Großen mitmischen zu können, macht den guten Amateur schon mal zum Anfänger.

Die Zahl der Major-Bewerber, die 200 US-Dollar Startgeld investieren, ist gleichbleibend hoch, 2014 waren es mehr als Zehntausend. Sie lassen sich auch von der Tatsache nicht entmutigen, dass es schon lange kein Amateur aus den lokalen Vorturnieren schaffte, auch am Finalsonntag für Aufsehen zu sorgen. Für das nachfolgende Major im Juli, die British Open, die mit einem fast ebenso offenen Bewerbungsprozess aufwartet, gilt übrigens dasselbe.

"Er hätte mit zehn Schlägen Vorsprung gewinnen müssen"

Einen Grund liefert Robert Summer in seinem bereits 1987 erschienenen Buch "The US Open - Golf's Ultimate Challenge": "Wenn ein Spieler nicht Tag für Tag dem aufreibenden Wettbewerb im professionellen Golf ausgesetzt ist, kann er nicht gewinnen." 16 Jahre zuvor war Amateur Jim Simons als Führender auf die letzte Runde gegangen. Am letzten Loch verspielte der 21-Jährige jedoch ein mögliches Stechen gegen Jack Nicklaus und Lee Trevino. Ben Hogan, eine weitere Legende, die an diesem Tag mit Simons unterwegs war, sagte danach: "Ich habe mit einem Jungen gespielt, der das Ding mit zehn Schlägen Vorsprung hätte gewinnen müssen."

Bis dahin hatten solche Geschichten alle paar Jahre die Berichterstatter erfreut. Tatsächlich war Simons aber bis heute der letzte aus dem großen Heer der unbekannten Qualifikanten, der eine gute Chance auf den Titel hatte.

So bleibt die Erinnerung an fünf Amateure, die die US Open gewannen. An Bobby Jones, der als bester Amateur der Geschichte gilt und zwischen 1923 und 1930 gar viermal triumphierte. Oder Francis Ouimet, der 1913 mit gerade 20 Jahren sensationell die damals hochfavorisierte englische Konkurrenz hinter sich ließ, was sogar Hollywood rührte. 2005 verkörperte Schauspieler Shia LaBeouf den Caddie ohne Schulabschluss in "The Greatest Game Ever Played".

Der echte Ouimet musste für das Turnier im Country Club von Brookline, Massachusetts, übrigens nur von seinem Elternhaus über die Straße spazieren. Er musste sich nicht gegen rund 10.000 Konkurrenten durchsetzen. Er musste nicht einmal einen Ball schlagen, um dabei zu sein. Weil ein Spieler im Feld fehlte, wurde er kurzfristig eingeladen.