Golf: Kaymer darf zum Ryder Cup

Kleines Golf-Lexikon

Par: Für jedes einzelne Loch und jeden Golfkurs ist ein Par definiert. Dieser Wert steht für die Anzahl der Schläge, die der Spieler brauchen sollte, um das Loch respektive den Kurs zu bewältigen. Hierbei handelt es sich natürlich um Werte für Spitzenspieler. Spielt man also auf einem Kurs, der als Par 72 ausgewiesen ist, eine 70er-Runde, spielt man zwei unter Par.



Hole-in-one: Bezeichnung für das Kunststück, den Ball direkt vom Abschlag ins Loch zu befördern.



Eagle: Zwei Schläge unter Par bei einem Loch



Birdie: Ein Schlag unter Par



Bogey: Ein Schlag über Par



Double Bogey: Zwei Schläge über Par



Triple Bogey: Drei Schläge über Par



Grün: Das Grün ist die kurzgeschnittene Rasenfläche am Ende einer jeden Bahn. Auf dieser befindet sich das Loch.



Fairway: Die Spielbahn zwischen Abschlag und Grün.



Handicap: Gibt die Spielstärke eines Golfers wieder. Je niedriger das Handicap, desto besser der Spieler. Die Zahl gibt die Differenz an, die der Golfer auf dem Platz über Par spielt.