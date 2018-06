Golf-Star Mickelson nach Regelbruch bei US Open "Ich schäme mich"

"Ich bin verlegen und enttäuscht." In einem Statement hat Golf-Profi Phil Mickelson seinen absichtlichen Regelbruch während der US Open kommentiert. Am Samstag hatte der fünfmalige Major-Sieger für Aufsehen gesorgt, als er auf der dritten Runde einem Ball hinterhergelaufen war, der eindeutig an Loch 13 vorbeiging und diesen zurückschlug, obwohl der Ball noch rollte. Die Aktion wurde mit zwei Strafschlägen geahndet.

Der US-Amerikaner erklärte wenig später die bewusste Tat: "Ich wollte nicht respektlos erscheinen. Ich weiß, dass es dafür zwei Strafschläge gibt. In dem Moment wollte ich einfach nicht noch mal vor und zurück putten und den Schlag wieder machen." Mickelson fügte hinzu: "Ich habe schon oft daran gedacht, das zu tun. Jetzt habe ich es endlich getan. Ich würde es wieder tun."

"Ärger und Frustration haben mich überwältigt"

In dem Statement heißt es nun, er bedauere es, sich nicht eher entschuldigt zu haben. "Mein Ärger und meine Frustration haben mich am vergangenen Wochenende überwältigt. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Es war sicher nicht einer meiner besten Momente. Es tut mir leid."

Mickelson spielte an seinem 48. Geburtstag mit 81 Schlägen die schlechteste Runde in seiner 27 Jahre langen US-Open-Karriere. Schwierige Fahnenpositionen auf ausgetrockneten Grüns und böige Winde hatten die besten Golfer der Welt auf dem Kurs Shinnecock Hills Golf Club vor große Probleme gestellt.

Die 118. US Open konnte Brooks Koepka für sich entscheiden. Der 28 Jahre alte Golfprofi aus den USA hatte damit seinen Titel verteidigt. Phil Mickelson landete mit großem Rückstand auf Rang 48.