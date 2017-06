Legendärer Golf-Caddy Mackay  Von wegen Outdoor-Butler

Am Ende dieses langen Weges sagte Jim Mackay, dass er sehr dankbar sei, ein Zeuge gewesen zu sein. Ein Zeuge der beeindruckenden Karriere des Golfers Phil Mickelson, der in den vergangenen 25 Jahren 41 Turniere gewann, darunter fünf Major-Titel; der unerreichte elf Mal für das US-Ryder-Cup-Team abschlug und dessen Karriere eigentlich nur eine Begrenzung kannte: Tiger Woods.

Natürlich wurde Mickelson, 47, auch so zum Star, er war die Nummer zwei der Welt, längere Zeit war er nach Woods der am zweitbesten verdienende Sportler der Welt. All das erlebte Mackay als Caddy: Er trug Mickelsons Golftasche seit dem ersten Profistart 1992 in Memphis. 25 Jahre - das ist Rekord.

Mackay, den sie alle nur "Bones" nennen, war aber viel mehr als nur Zeuge der sportlichen Großtaten. Auf der Tour heißen Caddies im Scherz manchmal Outdoor-Butler, was nur deswegen witzig ist, weil die Bezeichnung in den meisten Fällen eben nicht stimmt. Bei Mackay passt sie ganz und gar nicht, so groß war sein Einfluss auf Mickelson.

AP Mickelson über Mackay: "Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben"

Die Beziehung entwickelte sich zum Vorzeigemodell der vertrauten Verbindung, geformt in unzähligen gemeinsamen Runden auf dem Platz. Mackay trug nicht nur die 20 Kilogramm schwere Tasche, sondern schulterte auch viel von dem Druck, der im Wettbewerb auf den Spielern lastet. Der ehemalige Weltranglistenerste Luke Donald nannte das Duo die beste Caddy-Spieler-Partnerschaft im Golf. "Meine Beziehung mit Bones war mehr als Golf. Er war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben", ließ Mickelson jetzt wissen. Gründe für die Trennung nannten beide nicht.

Mickelson war der Spieler, der den Angriff suchte, die riskanten Schläge zwischen Ruhm und Fiasko. Caddies, die ihren Namen dem alten französischen Wort Cadet für "Junge" verdanken, dem Hilfsburschen aber lange entwachsen sind, kennen den Golfplatz im Idealfall besser als die Spieler. Sie reisen früher zu den Turnieren an, lernen jede Tücke kennen, sind das personifizierte Navigationsgerät - samt Einfühlungsvermögen. Mackay war der Caddy, der es schaffte, seinem Boss manche Verrücktheit auszureden und ihm gleichzeitig nicht das Selbstvertrauen zu rauben.

"Es ist viel Psychologie", sagt Craig Connelly, seit vielen Jahren Caddy von Martin Kaymer. Nicht nur die Tasche will richtig gepackt sein, auch die Worte auf der Runde müssen eben bedacht gewählt werden. Der Australier Robert Allenby feuerte seinen Caddy 2015 nach einem Wortgefecht mitten auf der Turnierrunde. Das Internet wimmelt von Videos, die mehr oder weniger lustige Diskussionen über die richtige Strategie zeigen.

Der manchmal harte, aber immer vertraute Austausch erinnert mitunter an die Auseinandersetzungen von Ehepaaren. "Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen. Es sind lange Tage und Stunden mit Training, Wettkampf und Reisen", sagt der schwedische Majorsieger Henrik Stenson. "Wir sind uns sehr nah", sagt Connelly über seine Beziehung zu Kaymer.

Im Idealfall, so heißt es, macht ein guter Caddy seinen Spieler auf einer Runde rund eineinhalb Schläge besser - das ist fast ein Klassenunterschied. Mackay wurde dafür sehr gut entlohnt, die Bezahlung orientiert sich am Erfolg. In der Regel bekommt ein Caddy rund 1000 US-Dollar Festgehalt pro Woche, dazu kommen bis zu zehn Prozent vom Preisgeld. Steve Williams, der langjährige Caddy von Tiger Woods, wurde dank dieser Rechnung in den Nullerjahren zum bestbezahlten Sportmenschen Neuseelands. Doch Williams, der nach seiner Trennung von Woods einen kleinen Rosenkrieg begann, und Mackay sind Ausnahmen.

Die Opfer, die die durchschnittlich bezahlten Caddies erbringen, sind zahlreich, die Wochen im eigenen Zuhause schnell an zwei Händen abgezählt. Doch für die Familienbegleitung auf Tour fehlt den freiberuflich arbeitenden Zeitarbeitern meist das Geld. Caddies wohnen meist gemeinsam in billigen Hotels, viele haben keine Altersvorsorge und keine Krankenversicherung. Sie warten in separaten Räumen auf ihren Einsatz, die Türen der Klubhäuser bleiben ihnen verschlossen. Und auch wenn sie die Turnierwerbung über den Kurs tragen, sind ihnen eigene Deals auf der Kleidung nicht gestattet.

Mackay jedoch hatte den Sprung nach ganz oben geschafft. "Es gibt keine Worte, die beschreiben, was er uns bedeutet", sagte Mickelsons Ehefrau Amy einmal der "New York Times". Seine Ehefrau lernte Mackay über Amy Mickelson kennen, die Frau seines Chefs.

Sollte Mackay ein Buch über seine Zeit als Caddy schreiben, hätte er viel zu erzählen. Auch von der Spielleidenschaft Mickelsons, der auf Proberunden mit den Kollegen gerne um einige hundert US-Dollar spielte und 2011 Schulden von rund einer Million US-Dollar bei einem nun verurteilten Buchmacher zu begleichen hatte.

Mackay war nicht nur ganz nah dran an einer der spektakulärsten Karrieren des Sports. Er war Teil davon. Als Mickelson 2015 seinen bislang letzten Sieg bei der Open Championship feierte, kamen Mackay noch auf dem Grün die Tränen. Mickelson tröstete ihn und nannte ihn in der Siegerrede "meinen wichtigsten Mann."