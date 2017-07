US Women's Open Europas Golf-Krise

Eigentlich hätten Europas beste Golferinnen Anfang September in Düsseldorf-Hubbelrath abschlagen sollen. Doch in der vergangenen Woche kam die Nachricht, dass der Hauptsponsor abgesprungen war. Das Ladies European Masters musste abgesagt werden. "Total ärgerlich" findet Jörg Schlockermann, Vorstandsmitglied des Deutschen Golfverbandes (DGV), die Entscheidung gegen das einzige Profi-Frauenturnier auf deutschem Boden.

Der DGV hatte keinen Einfluss auf die Absage, sagt Schlockermann: "Hier in Deutschland war alles vorbereitet. Die Entscheidung fiel bei der Ladies European Tour." Dass das höchstdotierte Turnier der Saison nicht stattfinden kann, ist symptomatisch für den Status Quo des Frauengolfsports in Deutschland und weiten Teilen Europas.

Preisgelder in Höhe von fünf Millionen Dollar

"Männergolf funktioniert in Europa. Frauen müssen in die USA gehen, um Geld zu verdienen", konstatiert Schlockermann. Bei der Woman's US Open, die ab diesem Donnerstag in New Jersey ausgespielt wird, geht es um Preisgelder in Gesamthöhe von fünf Millionen Dollar. Das ist zwar immer noch weniger als die Hälfte als bei der US Open der Männer, aber immerhin auf dem Niveau der Herren von 2001. So groß wie in anderen Sportarten ist das Verdienstgefälle zwischen den Geschlechtern beim Golf also nicht.

Warum auch? Spätestens seit die Schwedin Annika Sörenstam 2003 an einem Männer-PGA-Turnier teilnahm, ist klar, wie marginal die Unterschiede zwischen guten Golferinnen und guten Golfern sind. Natürlich schlagen Frauen nicht ganz so weit ab wie Männer. Aber auf die Länge allein kommt es nicht an, "weil es beim Golf letztlich um das kurze Spiel geht", so Schlockermann. Im Englischen sagt man: "Drive for show, putt for dough." Abschläge sehen spektakulär aus, ums große Geld geht es aber erst auf dem Grün.

Auch wenn der Sport in den vergangenen Jahren deutlich athletischer geworden ist, sodass man immer weniger dickbäuchige Profis sieht wie den legendären John Daly, spielt Präzision eine größere Rolle als Kraft. Frauen und Männer spielen auf denselben Plätzen und erzielen vergleichbare Ergebnisse. Trotzdem werden in Deutschland nur Männerturniere im Fernsehen übertragen, während die Frauen ein Schattendasein fristen.

Zwei Deutsche am Start

Schlockermann sieht den Hauptgrund für das fehlende Interesse im Mangel an Topstars, die den Sport in den öffentlichen Fokus rücken: "In der Breite waren wir in Deutschland noch nie so gut aufgestellt wie jetzt. Wir haben zu wenige, die auf höchstem Niveau konstant in der absoluten Weltspitze mitspielen." Mit Caroline Masson und Sandra Gal sind bei der US Open zwar auch die beiden derzeit besten deutschen Spielerinnen am Start, ernstzunehmende Siegchancen haben sie aber nicht.

Den Titel werden die starken Amerikanerinnen und Koreanerinnen wahrscheinlich unter sich ausmachen. Als Topfavoritinnen gelten Lexi Thompson und die Koreanerin So Yeon Ryu. Die beiden haben als einzige Frauen in diesem Jahr schon über eine Million Dollar an Preisgeldern verdient und zeigen damit, wie gut Golferinnen von ihrem Sport leben können - auch wenn sie in der Geldrangliste der Männer nicht mal unter den Top 50 auftauchen würden.

Auf der Ladies European Tour kann man von derartigen Summen nur träumen. Die Tschechin Klara Spilkova führt die Gelrangliste mit 69.885 Euro an. Das wäre sogar dann relativ wenig, wenn nicht noch die enormen Reisekosten hinzukommen würden. Vier der fünf bislang ausgespielten Turniere fanden nicht auf europäischem Boden stattfanden. Die European Tour geht dahin, wo die Sponsoren sind - und das heißt: raus aus Europa. Deswegen wird in Australien, China, Marokko und Thailand abgeschlagen und eingelocht.

"Bei den Frauen mehr Talente als bei den Männern"

Doch selbst wenn es in Europa mehr Turniere und mehr Geld zu verdienen gäbe, würde es die meisten talentierten deutschen Golferinnen wegen der Trainings- und Wettkampfbedingungen wahrscheinlich nach Amerika ziehen. "Unser Scouting-System funktioniert, und wir legen viel Wert auf Förderung", sagt Schlockermann. "Aber an einem gewissen Punkt müssen wir - wenn auch schweren Herzens - zum Schritt in die USA und ans College raten, weil unter anderem die Grüns in Deutschland nicht gut genug sind. Da sind uns die Amerikaner weit voraus."

Auch Gal und Masson haben sich an den Universitäten von Florida (Gal) und Oklahoma (Masson) den Feinschliff für die Profikarrieren geholt. Ihnen könnte bald Sophia Popov folgen, die laut Schlockermann gute Chancen auf den Sprung auf die LPGA Tour hat. "Bei den Frauen haben wir sogar noch mehr aussichtsreiche Talente als bei den Männern", sagt er. Wenn die Ladies European Tour Ende Juli in Schottland gastiert, werden insgesamt sieben deutsche Spielerinnen an den Start gehen. Das zeigt, dass es in Deutschland "sehr guten Nachwuchs" gebe, sagt Schlockermann. "Die Frage ist, wer sein Potenzial voll ausschöpfen kann."