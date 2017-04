Masters-Sieger Sergio García Triumph im 74. Anlauf

Im Moment des größten Erfolgs seiner Karriere flossen Tränen. Sergio García, spanischer Top-Golfer, nahm nach dem finalen Schlag beim Masters in Augusta die Glückwünsche seiner Verlobten, Angela Akins, entgegen. "Unglaublich. Bis zu diesem Tag hat es sehr lange gedauert", sagte ein sichtlich mitgenommener García, nachdem er den Engländer Justin Rose in einem dramatischen Stechen bezwungen hatte.

Für García, der seit mindestens 15 Jahren zu den besten Golfern der Welt gehört, ist es die vorläufige Krönung einer von Rückschlägen geprägten Laufbahn. Der 37-Jährige stand bereits 13 Mal vor einem Majorfinale unter den besten Fünf, so oft wie kein anderer Spieler ohne letztlichen Erfolg in den vergangenen 75 Jahren. Nun ist er am Ziel seiner Träume - ausgerechnet am Geburtstag seines großen Idols: Seve Ballesteros.

García hatte vor dem Finale betont, wie viel es ihm bedeuten würde, am Ehrentag des 2011 verstorbenen Spaniers zu gewinnen. Nun reiht er sich in eine Liste von drei spanischen Major-Siegern ein. Zuletzt hatte José María Olazábal 1994 und 1999 ebenfalls das Masters gewonnen, Ballesteros zweimal das Masters und dreimal die British Open - kein nicht englischsprachiges Land hat mehr Major-Sieger hervorgebracht als Spanien.

Die Überreichung des "Grünen Jacketts" im Anschluss an den Sieg in Augusta zählt zu den emotionalsten Momenten im Leben eines Profi-Golfers. García strahlte wie ein kleines Kind und legte sein Lächeln erst recht nicht ab, als er anschließend den Pokal überreicht bekam. Die Last, die von ihm abfiel, muss riesig gewesen sein. García galt als großer Spieler, der in entscheidenden Momenten versagt. 74 Versuche benötigte er, um erstmals bei einem Major zu gewinnen - lediglich Lee Westwood (76) und Jay Haas (87) hatten mehr Majors gespielt, ohne ein einziges zu gewinnen. Auch beim Masters deutete zwischenzeitlich viel auf eine Niederlage im Duell mit Rose hin.

In Führung liegend patzte García auf der zehnten und elften Spielbahn mit einem Bogey. Mit einem Birdie und einem Eagle am 14. und 15. Loch kämpfte er sich jedoch wieder zurück. "Es ist wichtig, in der Phase nicht den Glauben zu verlieren", sagte García. "Auch wenn ich Fehler gemacht habe, fühlte ich mich an einem Major-Sonntag selten so gut."

What an awesome new jacket, the members of Augusta National GC gave me tonight, don't you think? pic.twitter.com/grvu8ZIhi6 — Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 10. April 2017

Als er auf der letzten Bahn einen Matchball vergab, fühlten sich die Kritiker des 37-Jährigen in ihrem Glauben bestätigt. Doch im Stechen mit Olympiasieger Rose, der die vier Runden ebenfalls mit 279 Schlägen beendet hatte, behielt er die Nerven und spielte fehlerfrei. Möglicherweise wirkt dieser Sieg ähnlich befreiend, wie bei Pádraig Harrington zehn Jahre zuvor.

Der Ire war ebenfalls sehr talentiert, gute Ergebnisse sollten aber lange auf sich warten lassen. Nach seinem ersten Major-Sieg 2007 folgten binnen zwölf Monaten zwei weitere Erfolge bei einem der vier großen Turniere. Doch im Golf ist es besonders schwer, Titel zu verteidigen. Nur wenigen gelang es, über einen langen Zeitraum regelmäßig bei Major-Turnieren zu gewinnen. Tiger Woods (14 Siege) dominierte das vergangene Jahrzehnt, Jack Nicklaus (18) die Sechziger- und Siebzigerjahre.

García dürfte es schwer haben, seinen Erfolg zu bestätigen. Die Anzahl potenzieller Major-Sieger ist riesig. Talente wie Jordan Spieth, der bereits zwei große Titel gewonnen hat, stehen noch am Anfang ihrer Karriere. Bis zum nächsten Saison-Höhepunkt, den US Open im Juni, wird dem Spanier das egal sein - die Momente aus Augusta kann ihm ohnehin niemand mehr nehmen.