Golf-Star Woods "Ich werde immer Schmerzen haben"

Trotz eines erneuten körperlichen Rückschlags hat Golf-Star Tiger Woods noch klare Ziele. "Der Plan sieht vor, dass ich meinen Körper, meine Psyche und meinen Geist wieder in Ordnung bringe für die erste Woche im April", sagte der 41-Jährige dem Dubai-Magazin "Vision" mit Blick auf das US Masters in Augusta (6. bis 9. April). "Ich habe dort viermal gewonnen, und ich würde es gerne zum fünften Mal tun."

Der langjährige Weltranglistenerste Woods war bei seinem letzten Start Anfang Februar in Dubai nach der ersten Runde wegen erneuter Rückenbeschwerden ausgestiegen. Zuletzt hatte er wegen dieser Probleme für eineinhalb Jahre pausiert. Bereits dreimal wurde er am Rücken operiert, zudem viermal am Knie. Im Ranking ist er derzeit nur noch die Nummer 674.

Woods ist sich bewusst darüber, dass er nie wieder zu dem körperlichen Zustand zurückfinden wird, in dem er die Golfwelt 683 Wochen lang als Nummer eins dominiert hatte. "Es wird nie wieder großartig. Ich werde immer Schmerzen haben, so ist es nun mal", sagte der 14-malige Major-Gewinner, "aber so lange ich gut genug funktioniere auf einem ausreichenden Level, werde ich mich darüber freuen."