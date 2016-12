Golf Woods beendet Comeback mit schwacher Runde

Golf-Superstar Tiger Woods hat bei seinem Comeback auf den Bahamas einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Der 40 Jahre alte US-Amerikaner spielte am dritten und letzten Tag bei böigem Wind mit 76 Schlägen seine schlechteste Runde des Turniers. Mit insgesamt 284 Schlägen beendete der 14-malige Majorsieger das Einladungsturnier seiner eigenen Stiftung im Albany Golf Club in Nassau auf dem 15. Platz.

Trotz mehrerer Fehler am Schlusstag war Woods mit der Rückkehr nach über 15 Monaten verletzungsbedingter Wettkampfpause zufrieden. Der lädierte Rücken der langjährigen Nummer eins der Welt scheint ausgeheilt zu sein. "Es ist schön, wieder zurück zu sein. Allerdings habe ich in dieser Woche auch einige Fehler gemacht", gestand Woods. Sein Spiel sei eben noch "ein bisschen eingerostet". Vor allem am zweiten Tag aber hatte er mit einer fehlerfreien 65er Runde gezeigt, dass er immer noch mit den besten Golfern der Welt mithalten kann.

Den Sieg und die Erfolgsprämie von einer Million US-Dollar sicherte sich Hideki Matsuyama (270 Schläge). Der Japaner gewann am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung auf den British-Open-Champion Henrik Stenson (272) aus Schweden.