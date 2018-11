Es war schon dunkel, als auf dem Shadow Creek Course in Las Vegas die Entscheidung im Duell zwischen Phil Mickelson und Tiger Woods fiel. Nach 18 Löchern lagen beide noch gleichauf. Erst ein Birdie-Putt von Mickelson am vierten Playoff-Loch brachte nach fünfeinhalbstündiger Show die Entscheidung - und knapp acht Millionen Euro (neun Millionen Dollar) für den Sieger.

9 Millionen Dollar Preisgeld! Phil Mickelson hat das Privatduell "The Match" gegen Tiger Woods gewonnen. https://t.co/FP6cMgAfWE #skyGolf pic.twitter.com/SiFKrNiUzJ — Sky Sport (@SkySportDE) 24. November 2018

"Es hätte nicht besser laufen können," sagte Woods nach dem Duell, das erstmals ausschließlich fürs Pay-TV konzipiert wurde. Für Mickelson, der den Großteil seiner Karriere im Schatten des Golf-Superstars spielte, war es ein besonderer Erfolg: "Du solltest wissen, dass ich dich das nie vergessen lassen werde", sagte er in Richtung Woods: "Es sind nicht die Masters oder die US Open, aber es ist schön, für die kommenden Jahre ein bisschen was in der Hinterhand zu haben, um dich zu ärgern."

Neben dem offiziellen Preisgeld hatten Woods und Mickelson, die zu den bestbezahlten Athleten der Welt gehören, auch eigene Wetten abgeschlossen, darunter eine über eine Million Dollar für einen Eagle am neunten Loch, was jedoch keinem gelang. Mickelson konnte drei andere Nebenwetten und weitere 600.000 Dollar (530.000 Euro) gewinnen, Woods strich 200.000 Dollar (175.000 Euro) ein, weil seinem Kontrahenten am ersten Loch kein Birdie gelang. Beide hatten bereits vor dem Duell angekündigt, Teile des Preisgeldes zu spenden.