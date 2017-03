Golf-Legende Tiger Woods verschiebt Rückkehr auf unbestimmte Zeit

Golf-Superstar Tiger Woods hat sein Comeback auf der US-Tour wegen anhaltender Rückenprobleme auf unbestimmte Zeit verschoben. "Derzeit habe ich keinen Fahrplan für meine Rückkehr", sagte der 41-Jährige in einer Stellungnahme auf seiner Homepage: "Aber meine Behandlungen gehen weiter, und sie verlaufen gut."

Woods sagte damit auch seine Teilnahme am Arnold Palmer Invitational (16. bis 19. März) auf der US-Tour ab, nachdem er zuvor schon nicht in Los Angeles sowie in Palm Beach Gardens spielen konnte. "Ich bin besonders enttäuscht, weil ich in Bay Hill sein wollte, um dabei zu helfen, Arnold zu ehren", sagte der 14-malige Major-Gewinner. US-Legende Arnold Palmer war im vergangenen September im Alter von 87 Jahren gestorben, er gilt als einer der besten Spieler der Geschichte.

Mit der neuerlichen Verzögerung der Rückkehr auf den Platz wachsen auch die Zweifel, ob es für Tiger Woods noch für eine Teilnahme am US Masters (6. bis 9. April) reichen könnte. Der Start in Augusta war das erklärte Ziel der langjährigen Nummer eins.

Angesichts der bleibenden gesundheitlichen Probleme (Woods: "Ich werde immer Schmerzen haben") wurden bereits Zweifel geäußert, ob es Woods überhaupt noch einmal zurück in die Weltspitze schaffen kann. Im Ranking jedenfalls ist er schon lange ins Niemandsland abgetaucht. Aktuell belegt er dort Platz 713.

Jack Nicklaus, der als einziger Golfprofi mehr Major-Turniere gewonnen hat als Woods (18), äußerte angesichts der jüngsten Entwicklungen seine Bedenken: "Für mich ist es ein komplettes Rätsel, was im Moment mit Tiger vor sich geht. Er selbst ist für mich das größte Rätsel."