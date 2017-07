Golf-Turniere in Europa Ami, go Home!

Bubba Watson hatte seine Runde bei der Open de France in Paris gerade beendet, als er nach den Eindrücken seiner Europareise gefragt wurde. Der US-Golfer wunderte sich, dass er überhaupt angehalten wurde. Er hatte sehr schlechtes Golf gespielt, lag weit außerhalb der Top 100, in den USA will in solchen Momenten niemand etwas von ihm wissen. Doch hier war er der Star, eingeflogen aus dem Golf-Land Nummer eins, also musste er reden.

Ja, er habe ein paar Fotos von diesem großen Turm gemacht, sei in einem Kreisverkehr an einem großen Bogen herum gefahren und habe in einem Hotel bei einem Schloss gewohnt. Eiffelturm, Arc de Triomphe, Versailles - Watson konnte mit diesen Begriffen nichts anfangen. Oder wollte es nicht. Den Louvre nannte er "das Gebäude, das mit L anfängt". Das hier sei kein normales Turnier, eher eine harte Woche, schimpfte der damals 32-Jährige aus Baghdad, Florida. "Ich gehe schleunigst nach Hause."

Was hatte Watson, der im Juli 2011 für diese Ignoranz heftig kritisiert wurde, so irritiert? Vielleicht hatte der australische Golf-Kollege Stuart Appleby recht, der US-Golfer auf Auslandsfahrt einst mit nicht mehr so frischen Krabben an einem heißen Sonntag verglich: "Ihnen tut die Reise nicht gut." Er könnte damit nicht ganz daneben liegen - der letzte Ryder Cup, den ein US-Team auf europäischem Boden gewinnen konnte, liegt 24 Jahre zurück.

Wirklich gerne verlassen US-Golfer nur einmal im Jahr ihr Land, um anderswo ein Turnier zu spielen. Das passiert im Juli, wenn die Open Championship, das einzige Major außerhalb der USA, auf britischem Territorium ausgetragen wird. Seit Donnerstag dieser Woche spielen einige US-Stars zur Vorbereitung die Scottish Open. In der Woche nach dem auch British Open genannten Major (20.-23. Juli) profitiert die Porsche European Open bei Hamburg von ein paar US-Amerikanern im Feld. Doch ansonsten muss Europa weitgehend ohne die Elite von Übersee auskommen.

Golf in den USA: Woche für Woche hochdotierte Turniere in Bestbesetzung

Der Golfsport ist zwar ein globales Geschäft. Dessen Herz schlägt jedoch in den USA. Hier ist die dominierende US PGA Tour beheimatet, der große Konkurrent der European Tour. Hier herrschen das Jahr über die besten klimatischen Bedingungen, hier finden sich die meisten Golfer, immerhin rund 37 Millionen.

Unter den besten 20 Golfern der Welt rangieren sieben US-Amerikaner - und tatsächlich neun Europäer. Doch Europas Top-Stars ziehen reihenweise in die Villengegenden Floridas, wie auch Bernhard Langer, der seit Jahrzehnten in Boca Raton wohnt. Selbst der heimatverbundene Düsseldorfer Martin Kaymer hat in Arizona seinen Zweitwohnsitz. "Du spielst immer in den USA und es ist einfach, von Turnier zu Turnier zu kommen", sagte der Engländer Luke Donald, ehemals die Nummer eins der Welt, und nannte damit die Vorzüge. Er hat England vor vielen Jahren verlassen.

Der Flug auf den alten Kontinent bedarf langer Planung, zumal die bestbesetzten Turniere fast jede Woche in den USA ausgetragen werden, was zu mehr Preisgeld und mehr Weltranglistenpunkten führt - und wiederum zu mehr Stars. Selbst die auf der Euro-Tour gezahlten Antrittsprämien helfen nicht immer.

Der Boss der European Tour, Keith Pelley, kämpft nun gegen die finanzielle Schere, gegen Klima-Nachteile und fehlende Top-Golfer. Der Kanadier wechselte 2015 ausgerechnet aus dem nordamerikanischen Sportrechtemarkt nach Europa und machte sich auf intensive Sponsoren-Akquise. Eine Folge: Im Juli wird nun durchgehend auch auf der European Tour um hohe Preisgeldsummen gespielt. Das Zentrum der wichtigsten Wochen im europäischen Golf: die Scottish Open in Troon in dieser Woche und die Open Championship, das älteste aller Turniere, direkt danach.

Namhafte US-Golfer auf Europa Tour eine Rarität

Seit Donnerstag werten wie die Jahre zuvor einige US-Golfer die Scottish Open zum bestbesetzten europäischen Turnier neben der Open Championship auf. Einer der prominentesten, Rickie Fowler, schwärmte im Vorfeld von den typischen schottischen Golfplätzen, idyllisch gelegen im Dünengras, windanfällig und hügelig. "Die mag ich wohl am liebsten." Er sprach ehrfürchtig vom "Home of Golf" im Universitädtstädtchen St. Andrews und der langen Geschichte der Sportart, die hier in Schottland ihren Anfang nahm. Fowler, 28, ist eine Ausnahme. Die Nummer zehn der Welt sagt auch: "Ich liebe es zu reisen. Es ist ein großartiger Teil unseres Jobs."

Im vergangenen Jahr dachte Fowler, der als Rick Yutaka Fowler getauft wurde und eine japanisch-indianische Mutter hat, sogar über eine ständige Mitgliedschaft auf der European Tour nach - zusätzlich zu seiner US-Mitgliedschaft. Auch Phil Mickelson war 2008 als Weltranglistenzweiter einmal fast soweit. Sowohl Mickelson als auch Fowler, die beide die Scottish Open schon gewannen, zogen wieder zurück. Mitgliedschaften namhafter US-Golfer auf der European Tour in der Geschichte sind an einer Hand abzuzählen. Aktuelle Ausnahme: Patrick Reed, 21. der Weltrangliste, der in Schottland, im englischen Southport bei der Open Championship und auch in Hamburg starten wird.

Ein anderer Sonderling: Brooks Koepka, 27, der mit Anfang 20 den Sprung in die zweite Liga der European Tour wagte, durch Asien und Europa tourte und in diesem Juni die US Open gewann. Mitglied der European Tour ist er inzwischen nicht mehr.