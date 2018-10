Der deutsche Boxsport ist schockiert und trauert nach dem Unfalltod des früheren Weltmeisters Graciano "Rocky" Rocchigiani um einen ganz Großen seines Sports.

Inzwischen werden erste Details des Unfallhergangs bekannt: Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall in der Nähe von Catania auf Sizilien. Dort soll die italienische Freundin des 54-Jährigen gewohnt haben.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung war Rocchigiani zu Fuß am Rand der vierspurigen Schnellstraße unterwegs und wurde um 23.30 Uhr von einem Smart erfasst. Am Steuer saß laut Polizeibericht ein 29-Jähriger. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass die Windschutzscheibe des Kleinwagens durchschlagen wurde. Rocchigiani war wohl auf der Stelle tot.

"Man glaubt es nicht, mir ist ganz schaurig", sagte Ex-Weltmeister Henry Maske im ARD-Magazin "Brisant". Zweimal hatte er sich im Ring mit Rocchigiani duelliert, "es waren harte Kämpfe, aber mit ihnen ist der gegenseitige Respekt gewachsen". Maske fügte an: "Deshalb ist es umso erschütternder und bewegender, dass er so gehen muss."

"Es tut mir so leid, das er so jung sterben musste. Eine Tragik", sagte sein langjähriger Manager und Promoter Wilfried Sauerland. "ich habe selten so eine ehrliche Haut erlebt", sagte Boxkollege Axel Schulz zu "Focus online": "Ich kannte drei Seiten von ihm. Den Boxer, den Menschen und den Freund. Alle drei Seiten waren beeindruckend."

Auch sein alter Rivale Dariusz Michalczewski äußerte sich anerkennend in der "Bild": "Wir waren anders, aber in gewissen Dingen hatten wir eine gemeinsame Ebene gehabt, in gewissen Dingen waren wir sehr ähnlich. Wir standen 24 Runden im Ring, haben hart um den Sieg gekämpft."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zeigte sich ebenfalls betroffen vom Unfalltod des Boxers. Die Hauptstadt trauere um einen "Boxer mit großem Herz". "'Rocky', wie er von aller Welt genannt wurde, war nicht nur nach Max Schmeling und Eckhard Dagge der erst dritte deutsche Weltmeister im Profiboxsport. Er war auch eine Urberliner Type, der Schnauze mit Herz verband", teilte Müller mit.