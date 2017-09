US-Sportler gegen Trump "Peinlichkeit für die Welt"

Der amerikanische Basketball-Nationaltrainer Gregg Popovich hat US-Präsident Donald Trump für dessen Umgang mit NBA-Superstar Stephen Curry kritisiert. "Widerlich. Wie ein Sechstklässler, der in seinem Hinterhof eine Party veranstalten will und feststellt, dass jemand nicht kommen will und ihn deshalb wieder auslädt", sagte Popovich am traditionellen Medientag der NBA.

Curry hatte zuletzt mitgeteilt, dass er die obligatorische Einladung des Präsidenten für NBA-Champion Golden State Warriors ins Weiße Haus nicht annehmen wolle. Daraufhin hatte Trump die Einladung wieder zurückgezogen. "Unser Land ist eine Peinlichkeit für die Welt", sagte Popovich, Trainer des fünfmaligen NBA-Meisters San Antonio Spurs.

Der Konflikt zwischen Trump und US-Sportlern war am Wochenende eskaliert, nachdem der Präsident Profis, die die US-Nationalhymne demonstrativ boykottieren, als "Hurensöhne" beschimpft hatte und ihre Entlassung verlangt hatte.