Grenke Chess Classic Die Partien der neunten Runde zum Nachspielen

Die Schach-WM 2018 in London (9. bis 28. November) kann kommen: Herausforderer Fabiano Caruana hat nach dem Kandidatenturnier in Berlin auch die Chess Classic gewonnen und seine Bereitschaft für Titelverteidiger Magnus Carlsen unter Beweis gestellt. Am Schlusstag gewann der Amerikaner gegen Nikita Vitiugov und holte sich so vor Carlsen den Gesamtsieg.

Der Norweger schaffte in seiner letzten Partie erneut nur ein Remis, diesmal gegen Viswanathan Anand. Achtbar schlugen sich die beiden Deutschen im Feld, Matthias Blübaum und Georg Meier. Sie beendeten die Classic auf den Plätzen sechs und acht.

Sie haben die Partien der neunten Runde verpasst? Kein Problem: Bei SPIEGEL ONLINE können Sie alle Begegnungen Zug um Zug nachspielen. So geht es: Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter dem Schachbrett bequem durch die einzelnen Phasen der Partie.

