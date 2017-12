Russland und Olympische Spiele Rodtschenkow spricht sich gegen Totalausschluss aus

Whistleblower Grigorij Rodtschenkow hat sich für einen Start von sauberen russischen Athleten unter neutraler Flagge bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) ausgesprochen. Am Dienstag entscheidet das Internationale Olympische Komitee (IOC) in der russischen Staatsdopingkrise, ob Russland in Südkorea starten darf.

"Unschuldige Athleten sollten nicht an einer Teilnahme gehindert werden", sagte Rodtschenkow der New York Times. Allerdings müssten die Athleten, wenn sie ihre Unschuld bewiesen hätten, unter neutraler Flagge und nicht unter dem Landeswappen starten, betonte der Kronzeuge. Bei den Spielen sollten keinerlei russische Embleme gezeigt werden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte diese Option bereits als Zumutung bezeichnet und von einer "Erniedrigung des Landes" gesprochen. Im Raum steht auch ein Komplett-Ausschluss der russischen Mannschaft von den Winterspielen, auch ist eine Geldstrafe von 100 Millionen Dollar für das Riesenreich im Gespräch.