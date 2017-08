Handballbundesliga in der TV-Konferenz Der Kreisläufer von Hüttenberg hieß wie nochmal?

Die Konferenzschaltung zur Handballbundesliga ist für mich die totale Überforderung. Ich bin kein eingefleischter Fan, die wichtigsten Profis und Klubs sind mir jedoch bekannt. Allein das reichte nicht, um mitfiebern zu können: Dort ein Spieler mit acht Toren und hier eine drohende Rote Karte. Nicht zu vergessen der Kreisläufer von Hüttenberg - oder war es Minden? - der bereits zwei Siebenmeter verworfen hat. So viele Informationen, so wenig Packendes.

Vor 17 Jahren hat das Format TV-Premiere in der Fußballbundesliga gefeiert. Im Radio gibt es eine Konferenzschaltung noch länger, seit 1952. Das Phänomen "Konferenz" macht ein Spiel ereignisreicher, als es oft ist. Wenn es bei einer Partie langweilig wird, wechselt die Regie den Standort, es geht zu einer spannenderen Begegnung. Oft klingt das so: Tor in München, Elfmeter in Dortmund, Platzverweis auf Schalke. Kein Stillstand, nur Höhepunkte, ich verpasse nichts Wichtiges.

Dieses Konzept soll nun einer anderen Sportliga zu Fernseherfolg verhelfen: der Handballbundesliga. Bisher ist der Sport nur ein Quotenhit, wenn die Nationalmannschaft sich bei einem Turnier anschickt, weit zu kommen. Konferenz in der Handballbundesliga - wie kann das klappen?

"Weltpremiere" - Handballoffensive bei Sky

Eigentlich ist die Idee absurd: 522 Tore fielen am letzten Spieltag der vergangenen Handballsaison. Im Schnitt waren das 58 Treffer pro Partie, das heißt: Im Handball jubelt fast alle 60 Sekunden ein Team über ein Tor. Dazu kommen Siebenmeter, Zeitstrafen, Platzverweise. Alle Höhepunkte mehrerer Handballspiele live zu zeigen, kann nicht funktionieren. Der Bezahlsender Sky (seit dieser Saison TV-Partner der Bundesliga, mehr zur neuen Saison lesen Sie hier) hat am vergangenen Sonntag trotzdem erstmals eine Handballkonferenz mit vier Begegnungen gleichzeitig ausgestrahlt.

Und so war es: Keine Torrufe im Sekundentakt, keine Hektik, keine Aufregung, stattdessen überraschende Ruhe und während der Konferenz angenehm unaufgeregte Kommentatoren, die informativer waren als so mancher Fußballkommentator. Im Hintergrund fasste ein Moderator die Spielstände zwischen den Schalten zusammen. Auf Twitter gab es für die erste Handballkonferenz Lob. Mich konnte sie nicht packen, mir fehlte die Spannung.

imago / Pressefoto Baumann Handballhalle der Rhein-Neckar Löwen

Zugegeben, diese ist auch nur schwer zu erreichen: Das Leistungsgefälle innerhalb der Handballbundesliga ist hinter den sechs bis sieben Top-Teams groß. Am Sonntag wurde das deutlich: Von den vier Spielen der Konferenz waren drei bereits früh entschieden. Flensburg fegte Lübbecke 37:23 aus der Halle, Wetzlar gewann gegen Gummersbach souverän 33:22 und Magdeburg feierte einen 33:26-Erfolg gegen Hüttenberg. Außenseiterchancen, überraschende Wendungen? Im Handball sehr selten. Das nicht ganz unwichtige Konferenzmittel "Dramatik" fiel also schon mal weg.

Vuvuzela-Sound und der Charme von Sporthallen aus der Schulzeit

Dass die Handballkonferenz mal ein Hit wird, ist nicht abzusehen. Für Hardcore-Fans ist sie sicher bereichernd, aber aus einem Interessierten wird sie eher keinen Begeisterten machen. Allein die vielen unbekannten Gesichter weniger namhafter Klubs machen das Zusehen zäh. Sogar der frühere DHB-Trainer und heutige Sky-Experte Heiner Brand geriet ins Straucheln, als er Stärken von Aufsteiger Hüttenstadt nennen sollte.

Unterhaltsam wurde die Übertragung eher wegen Randaspekten, die mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun hatten. Durch das monotone Geräusch von Klatschpappen und Trommeln, egal, welche Partie auch gezeigt wurde, fühlte man sich unweigerlich an die nervenden Vuvuzelas der Fußball-WM 2010 in Südafrika erinnert. Immerhin ein kleiner Aufreger.

Noch besser war ein Moment vor Anwurf, als sich der 1,93 Meter große Bennet Wiegert in einen dunklen, engen Raum für ein Interview zwängte. Der Trainer des SC Magdeburg beantwortete artig Fragen, hinter ihm hing eine Taktiktafel mit schwarzen Skizzen, links und rechts lagen Sporttaschen. Erinnerungen an eine Sporthalle aus der Schulzeit wurden wach.

Solche Szenen werden Zuschauer künftig häufiger erleben, wenn sie die Handballbundesliga auf Sky verfolgen. Manche davon haben vielleicht Charme. Das ist ja auch schon etwas.