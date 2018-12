Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die perfekte Bundesliga-Hinrunde gespielt. Dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte gewann der Meister sein Heimspiel gegen den Aufsteiger Bergischer HC 25:23 (9:11) und beendete die Hinserie mit 34:0 Punkten. Das hatten zuvor nur der TBV Lemgo in der Saison 2002/2003 und der THW Kiel in der Spielzeit 2011/2012 geschafft.

Der starke Lauf der Flensburger ist eine bemerkenswerte Leistung. Auch, weil der aktuelle Bundesliga-Meister namhafte Abgänge in der Sommerpause verkraften musste: Spieler wie Torhüter Mattias Andersson (Karriereende) und die Topstars Thomas Mogensen (Skjern Håndbold), Henrik Toft Hansen (Paris Saint-Germain) sowie Kentin Mahé (KC Veszprém) hatten den Verein nach dem sensationellen Titelgewinn Anfang Juni verlassen.

Viele Experten sahen Flensburg daher nicht als ersten Titelanwärter, auch bei SPIEGEL ONLINE hieß es vor der Saison: "Eine Titelverteidigung der SG Flensburg-Handewitt ist schwer vorstellbar." Doch aktuell sieht es ganz danach aus. Flensburgs erster Verfolger ist der THW Kiel, der bereits zwei Spiele verloren hat (30:4 Punkte).

"Wir haben etwas Überragendes geleistet. Deshalb ist es auch okay, wenn man stolz ist", sagte SG-Trainer Maik Machulla. "Aber wir wissen auch, was noch auf uns zukommt, deswegen können wir das einordnen. Es ist noch ein langer Weg."

Die Rückserie der Bundesliga startet in der kommenden Woche, Flensburg empfängt am Donnerstag Minden (19 Uhr) und tritt am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Eulen aus Ludwigshafen an. Im Januar pausiert die erste deutsche Spielklasse wegen der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark.