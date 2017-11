Streit zwischen EHF und Handball-Bundesliga Wird der neue TV-Vertrag zum Eigentor?

Der europäische Handballverband (EHF) droht der Bundesliga mit einer Reduzierung ihrer Champions-League-Startplätze. Er will bereits ab der kommenden Saison nur noch ein deutsches Team im Wettbewerb zulassen, bisher sind drei Mannschaften vertreten (aktuell: Rhein-Neckar Löwen, Flensburg und Kiel).

Der Grund für den Streit sind Terminüberschneidungen durch den neuen Bundesligaspielplan mit festen Spielterminen (mehr zum Hintergrund lesen Sie hier). Die EHF wirft der Bundesliga vor, eine Konkurrenzsituation geschaffen zu haben.

Die deutsche Liga und Vereine wollen den Streit gerne im Dialog lösen und sind bereit, Kompromisse einzugehen. "Aber nicht um jeden Preis", sagt Ligachef Frank Bohmann. Ein Sky-Sprecher sagte dem SPIEGEL, Änderungen am neuen TV-Vertrag würden derzeit nicht diskutiert. Denn dieser ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht ein Meilenstein für die Liga, sondern sollte auch eine Chance für den Handball in der deutschen Sportlandschaft sein.

Die Zahlen : Durch den Vertrag mit Exklusivpartner Sky (alle Partien live) sowie ARD (zwölf Livespiele pro Saison) und ZDF (Highlights) soll jeder Klub künftig 140.000 Euro Fernsehgeld erhalten, zuvor lagen die Einnahmen aus diesem Bereich bei etwa 45.000 Euro pro Verein. Zum Vergleich: Das Startgeld in der Champions League liegt aktuell bei etwa 60.000 Euro. In der Saison 2015/2016 hat der THW Kiel als Teilnehmer am Final Four 235.000 Euro verdient.

Die Idee: Was der Handball-Bundesliga über Jahre gefehlt hat, war eine berechenbare Terminkonstante wie man sie vom Fußball mit "Samstag 15.30 Uhr" lange kannte. Deswegen hat die HBL in Abstimmung mit den Lizenznehmern feste Spieltermine am Donnerstag (19 Uhr) und Sonntag (12.30/15 Uhr) eingeführt. Die Anwurfzeiten wurden so gelegt, dass der "Handballsport eine optimale Verfügbarkeit auch in Abgrenzung zu anderen Sportarten" erhält, teilte ein Sky-Sprecher dem SPIEGEL mit. Kurz: Handball sollte einen möglichst exklusiven TV-Platz erhalten.

AP Löwen-Profi Momir Rnic beim Wurf

Das Problem: Der europäische Verband will keine fixen Spieltermine für die Champions League festlegen, sondern verlangt Flexibilität von den Klubs. Getreu dem Motto: Wenn wir terminieren, habt ihr zu spielen. Es sind öffentliche Machtspiele. Dass die Handball-Bundesliga dieser Linie nicht mehr bedingungslos folgt, ist nachvollziehbar. Am Ende geht es um ihre Präsenz in der deutschen Sportlandschaft.

Ob Sponsoren, TV-Quoten oder Faninteresse - in Deutschland ist der Fußball überall die Nummer eins. Vor allem seine TV-Präsenz ist groß: Während die ARD sportlich unwichtige Fußballtestländerspiele wie das am Abend stattfindende zwischen Deutschland und England zeigt oder das ZDF ein Uefa-Event wie den Supercup übertragt, finden Handball-Weltmeisterschaften oder wichtige Tennisturniere bei den Öffentlich-Rechtlichen sowie im Privatfernsehen kaum noch statt.

Der "Deutschlandfunk" schreibt, die beste Einschaltquote bei den Olympischen Sommerspielen 2016 erreichte das Beachvolleyballfinale von Kira Walkenhorst und Laura Ludwig (8,55 Millionen Zuschauer). Wenige Wochen vorher sahen 8,63 Millionen Menschen zu, als Irland und Schweden ein Vorrundenduell bei der Fußball-EM bestritten. Das ist der Status-Quo: Fußballs ist die Nummer eins, dahinter kommt lange nichts.

Die Handball-Bundesliga hat versucht, sich zumindest dahinter nachhaltig zu platzieren. Ein guter Platz im Fernsehen sollte helfen - und die Wahl fiel auf Donnerstag und Sonntagmittag. Das sind keine Termine mit Alleinstellungsmerkmal - aber Optionen, um nicht in unmittelbarer Konkurrenz zum Fußball zu spielen.

Es brodelt schon lange zwischen Liga und Verband

Das hat ihr aber auch neue Probleme eingebracht. Einerseits sollen die Quoten mau sein: Zu Saisonbeginn haben laut Medienberichten zwischen 20.000 und 40.000 Menschen die Liga bei Sky verfolgt. Andererseits soll laut "Stuttgarter Zeitung" der Zuschauerschnitt im Vergleich zur Vorsaison um etwa 700 Fans pro Bundesligapartie gesunken sein. Ein Grund seien demnach die neuen Anwurfzeiten, die besonders Auswärtsfans trifft. Gummersbach habe demnach bis Oktober 26 Prozent weniger Zuschauer als in der vergangenen Spielzeit gehabt. Das ist problematisch, denn im Handball machen Zuschauereinnahmen einen Großteil des Etats aus.

Nun kommt die Drohung der EHF hinzu. Der neue TV-Vertrag spielt dabei eine Rolle, ist aber nicht der alleinige Auslöser. Es gibt bereits seit Jahren Streitigkeiten zwischen Bundesliga sowie weiteren europäischen Ligen mit dem Verband. Die neue Champions-League-Reform mit der Aufstockung an Spielen ist dafür ein Beispiel (mehr lesen Sie hier).

Eine schnelle Einigung im Streit ist aktuell nicht in Sicht. Auf Wunsch der EHF sollte es zwar nach einem ersten Treffen im Oktober ein weiteres Planungsgespräch in Wien geben, doch dieses hat bislang nicht stattgefunden. Stattdessen ließ der Verband die Situation mit einem Schreiben an die Klubs eskalieren.