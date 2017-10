Reform der Handball-Champions-League Es wird eng im Kalender

Jetzt ist die angekündigte Reform der Handball-Champions-League beschlossene Sache - bei den deutschen Klubs hält sich die Begeisterung jedoch in Grenzen. Sie hatten zuletzt den Termindruck und die hohe Belastung beklagt. Und auch mit der neuen "Europaliga", die 2020 eingeführt werden soll, wird sich daran wohl nur wenig ändern. Bis zum Titel müssen die Mannschaften zukünftig sogar sechs Spiele mehr absolvieren als bisher.

Künftig sollen sich nur noch zwölf Teams in der Königsklasse auf internationalem Parkett messen. Das teilte jetzt die Europäische Handball-Föderation (EHF) mit. Informationen über eine "Reform der Champions League" waren aber schon im September an die Öffentlichkeit gelangt. Da hatten auch die Rhein-Neckar-Löwen ihren Unmut geäußert. Denn der Meister muss am 11. November zunächst das Bundesliga-Spiel gegen den SC DHfK Leipzig bestreiten und nur 23 Stunden danach beim FC Barcelona antreten. Ein Novum im Handball.

Die Champions League wurde zuletzt vor zwei Jahren neugestaltet, seitdem umfasst sie 28 Mannschaften. Die Topklubs messen sich in zwei Achtergruppen, die schwächeren Vereine spielen in zwei Staffeln à sechs Teams. Nach 14 Spielen in der Vorrunde folgen das Achtel- und Viertelfinale sowie das Final-Four-Turnier in Köln. Das komplizierte System hatte bei manchen Fans und Vereinen für Unmut gesorgt.

Jeder spielt zweimal gegen jeden

Die neuerliche Reform, die vor allem für eine klare Struktur sorgen soll, sieht nur eine Staffel mit zwölf Teams vor. Eine Aufstockung auf 16 Teilnehmer ist möglich. Dabei sein sollen nur noch die Meister der acht besten Nationen sowie vier weitere Teams, die mit Wildcards ausgestattet werden. Das Prinzip: Jeder spielt zweimal gegen jeden. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale. Bis zum Meistertitel müssen künftig also 26 Spiele bestritten werden, bislang waren es 20.

Die wachsende Belastung ist es auch, die Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, jetzt kritisiert hat. Denn die Spieler seien ohnehin schon stark beansprucht: "Die Anzahl der Spiele ist zurzeit schwer abbildbar. Da müssen wir mit der EHF in den Ring gehen und schnell in die Diskussion einsteigen."

Neben der Champions League wird auch der EHF-Cup neu strukturiert. An der "European Handball League" sollen 24 Teams teilnehmen - in vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Auslöser der Reformen sind sieben neue Rechtepakete der EHF, die neben den audio-visuellen Lizenzen und Marketingrechten für die europäischen Klubwettbewerbe auch die Europameisterschaften von 2022 bis 2030 beinhalten. Die Ausschreibung gilt bis zum 15. November.