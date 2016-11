Handball-EM-Qualifikation Deutschland müht sich zu Sieg gegen Schweiz

Handball-Europameister Deutschland hat sich in der EM-Qualifikation mit viel Mühe den zweiten Sieg im zweiten Spiel erkämpft. Die Auswahl von Bundestrainer Dagur Sigurdsson gewann vor 10.040 Zuschauern in Zürich knapp 23:22 (12:11) gegen die Schweiz. Steffen Weinhold war mit vier Toren bester Werfer beim Olympia-Dritten.

Für die Gastgeber traf Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen) fünfmal, Luka Maros erzielte vier Tore. Der Titelverteidiger war zuvor mit einem ungefährdeten 35:24 gegen Portugal in die Qualifikation für die EM-Endrunde in Kroatien 2018 gestartet. Nächster Gegner ist im Mai 2017 Slowenien. Für das EM-Ticket muss die DHB-Auswahl einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe 5 belegen.