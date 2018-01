Rangliste zur Handball-EM Vier Top-Teams und eine Übermannschaft

16 Mannschaften können in Kroatien Handball-Europameister werden - theoretisch. In der Praxis werden die meisten Wettfreunde ihr Geld aber doch eher auf Frankreich, Kroatien oder Deutschland setzen als auf Österreich oder Weißrussland. Am Freitag beginnt das Turnier mit dem Duell zwischen Schweden und Island (18.15 Uhr, die wichtigsten Fragen zum Turnier werden hier beantwortet, den Spielplan finden Sie hier).

Die deutsche Mannschaft trifft in ihrem ersten Match am Samstag (17.15 Uhr, TV: ZDF) auf Montenegro. Auf wen Deutschland dann achten - und worüber sich die montenegrinische Auswahl ärgern muss? Was sind die Stärken Frankreichs? Welches Team ist eigentlich nicht wettbewerbsfähig? Und wer ist der Geheimfavorit? SPIEGEL ONLINE hat die 16 Mannschaften nach ihrer Leistungsfähigkeit sortiert. Klicken Sie sich durch!