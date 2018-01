Handball-EM Frankreich gewinnt knapp, Island schockiert Schweden

Gruppe A: Kroatien - Serbien 32:22 (14:9)

Gastgeber Kroatien ist mit einem Prestige-Erfolg in die Handball-EM in Kroatien gestartet. Im Duell mit Nachbar Serbien setzten sich die Kroaten in Split deutlich 32:22 (14:9) durch. Luka Stepancic und Manuel Strlek erzielten jeweils sechs und damit die meisten Treffer für die Kroaten, die sich im eigenen Land den Titel zum Ziel gesetzt haben. Der ehemalige Berliner Petar Nenadic war bester Serbe und warf ebenfalls sechs Tore. Die kroatischen Fans hatten vor der Partie die serbische Nationalhymne niedergepfiffen.

Schweden - Island 24:26 (8:15)

Schweden hat zum Start der EM eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Island verlor der viermalige Euro-Sieger und Rekordchampion 24:26. Die Pleite gegen Island (bei der vergangenen EM nur 13.) kündigte sich früh an. Nach wenigen Minuten lag Schweden bereits 0:4 in Rückstand. Es wurde nicht besser, zur Pause stand es 8:15.

Schweden gehört seit seinem bisher letzten EM-Titel 2002 nicht mehr zu den Top-Teams Europas, ins Spiel gegen Island ging die Auswahl allerdings als klarer Favorit. Davon spürte man auch in der zweiten Hälfte wenig. Schweden konnte den Abstand - der zwischenzeitlich auf zehn Tore Rückstand angewachsen war - mit sechs Treffern in Serie noch einmal verkürzen. Am Ende geriert Islands Erfolg aber nicht mehr in Gefahr. Der Isländer Olafur Gustafsson war mit neun Toren bester Werfer des Spiels. Niclas Ekberg vom THW Kiel erzielte nur einen Treffer für Schweden.

Der isländische Bundesligaprofi Gudjon Valur Sigurdsson konnte zudem den Weltrekord für Länderspieltore egalisieren. Der 38 Jahre alte Linksaußen vom Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen erzielte fünf Treffer im Auftaktspiel und hat damit 1797 Treffer auf dem Konto, genauso viele wie der bisherige alleinige Rekordhalter Peter Kovacs aus Ungarn.

Das sind die Favoriten und Außenseiter Platz 16: Österreich, dritte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 9, EM 2010

Torjäger Robert Weber (Foto) vom SC Magdeburg und die Kieler-Profis Nikola Bilyk sowie Raul Santos sind die bekanntesten Profis in Österreichs Auswahl. Dahinter tummeln sich vor allem Spieler aus der international unbedeutenden Handball Liga Austria. Kurz: Diesem Team fehlt die Qualität, um bei einer EM mithalten zu können. Gegen die Vorrundengegner Frankreich und Norwegen sind hohe Pleiten denkbar. Auch gegen den dritten Gegner, Weißrussland, ist die Österreich normalerweise chancenlos. Platz 15: Tschechien, achte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 6, EM 1996

Superstar Filip Jícha (früher in Kiel unter Vertrag) spielt nicht mehr. Sein Abschied verdeutlicht, dass Tschechiens Auswahl seine besten Jahre lange hinter sich hat. Der wichtigste Spieler heißt Ondrej Zdráhala (Foto), der mittlerweile auch schon 34 Jahre alt ist und in Deutschland zuletzt beim Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen unter Vertrag stand. Ein Ausscheiden ohne Punkt in der starken Gruppe mit Dänemark, Spanien und Ungarn ist wahrscheinlich. Holt Tschechien einen Punkt, wäre das eine kleine EM-Sensation. Platz 14: Montenegro, vierte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 12, EM 2008

Deutschlands erster Gruppengegner Montenegro gehört zu den großen Außenseitern bei diesem Turnier - wie schon bei den vergangenen Endrunden. Bei der EM 2014 und 2016 belegte die erst seit 2006 bestehende Auswahl den letzten Platz. Hoffnungsträger in einem Team mit vielen Unbekannten ist der 23 Jahre alte Vuko Borozan (Foto, am Boden). Der Rückraumstar gewann 2017 mit Vardar Skopje die Champions League (drei Treffer im Finale gegen PSG Handball). Bitter für das Team ist, dass mit Torjäger Zarko Markovic ein Top-Star vor einigen Jahren den Verband gewechselt hat und seit 2014 für Katar aufläuft. Platz 13: Weißrussland, fünfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 8, EM 1994

Weißrussland ist zum dritten Mal in Serie für eine EM qualifiziert, auch bei den vergangenen drei WM-Endrunden war das Land dabei. Das Ziel für das Turnier in Kroatien sollte der Einzug in die Hauptrunde sein. Weißrussland hat mit Barys Pukhouski einen Torjäger in seinen Reihen und dahinter einige vielversprechende Talente. Der 21-jährige Artsem Karalek gehört dazu, der bislang in der französischen Liga bei Saint-Raphaël unter Vertrag steht und künftig für den polnischen Top-Klub Kielce spielen wird (dorthin wechselt im Sommer 2019 auch Deutschlands Torwart Andreas Wolff). Weißrusslands Auftaktgegner heißt Österreich, danach warten Norwegen und Frankreich. Platz 12: Island, zehnte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 3, EM 2010

Über 1700 Tore! Gudjon Valur Sigurdsson (Foto) ist auch noch im Alter von 38 Jahren einer der Hoffnungsträger der isländischen Mannschaft. Der Rückraum-Profi der Rhein-Neckar Löwen führt neben Top-Star Aron Pálmarsson vom FC Barcelona eine solide Mannschaft an. Mehr nicht: Eine EM-Überraschung wie sie der isländischen Fußballmannschaft bei der EM 2016 in Frankreich mit dem Einzug ins Viertelfinale gelang, ist unwahrscheinlich. In der Vorrunde bekommt es die Auswahl mit Schweden, Kroatien und Serbien zu tun. Platz 11: Mazedonien, fünfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 5, EM 2012

Mazedonien ist das Land des aktuellen Champions-League-Siegers Vardar Skopje. Dass auf Vereinsebene große Titel in Mazedonien möglich sind, gilt nicht für die Nationalmannschaft. Das weiß der spanische Trainer Raúl Gutiérrez, der in Doppelfunktion auch Vardar trainiert und dort besonders auf Legionäre setzt. Sein wohl bester Spieler in der Nationalmannschaft ist der mittlerweile 37-jährige Kiril Lazarov, der in der EM-Qualifikation mit 59 Treffern bester Torschütze war. Am 17. Januar kann Lazarov seine Treffsicherheit im Vorrundenspiel gegen Deutschland unter Beweis stellen. Platz 10: Serbien, fünfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Vize-Europameister, EM 2012

Serbien hat sich seit dem sensationellem zweiten Platz bei der Heim-EM 2012 stetig verschlechtert. Bei der vergangenen Euro wurde das Team Vorletzter, bei der WM 2015 und 2017 war die Nation nicht einmal qualifiziert. Trotzdem gibt es Hoffnung: Darko Dukic (Foto) heißt sie. Der 23-jährige Linkshänder spielt bei Top-Klub Kielce in Polen und gilt als großes Versprechen für die Zukunft. Platz 9: Ungarn, elfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 6, EM 1998

Ungarn hat Hoffnung und Ambitionen, zu einer großen Handballnation aufzusteigen. Das zeigt die Verpflichtung von Trainer Ljubomir Vranjes, der 2014 mit Flensburg die Champions League gewann. Auch das Team ist nicht ohne: Die Stars sind Máté Lékai (Foto) und Torwart Roland Mikler, die beide beim ungarischen Spitzenklub Veszprém KC unter Vertrag stehen. Für einen Sprung nach ganz vorne fehlt aber die Qualität in der Breite und in einer Vorrundengruppe mit Dänemark, Spanien und Tschechien dürfte nur der dritte Platz drin sein. Platz 8: Slowenien, elfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Vize-Europameister, EM 2004

Slowenien war die große WM-Überraschung 2017. Das Team wurde in Frankreich Dritter. Rechtsaußen Jure Dolenec (bisher über 400 Länderspiel-Tore) spielte sich bei der Endrunde in den Mittelpunkt und unterschrieb im Sommer einen Vertrag beim FC Barcelona. Außerdem hat das Team den 21-jährigen Blaz Janc (Kielce), der als einer der besten Nachwuchsspieler der Welt gilt. Er und weitere Youngster machen Slowenien zu einem der spannendsten Teams der Endrunde. Am 15. Januar trifft die Auswahl in ihrem zweiten Vorrundenspiel auf Deutschland. Platz 7: Schweden, zwölfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Sieger, EM 1994, 1998, 2000 und 2002

Schweden ist Europas Rekordchampion, aber die Zeit der goldenen Ära unter Trainer Bengt Johansson ist lange vorbei. Was jedoch nicht bedeutet, dass keine neue Erfolgsära folgen könnte: Bei der WM 2017 erreichte Schweden mit der jüngsten Mannschaft des Turniers das Viertelfinale. Das Team ist entwicklungsfähig und hat anders als viele andere EM-Teilnehmer den großen Umbruch bereits hinter sich. Angeführt wird die Mannschaft von Niclas Ekberg (THW Kiel, Foto), der mit 29 Jahren zu den Routiniers gehört. Platz 6: Spanien, 13. EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Vize-Europameister, EM 1996, 1998, 2006 und 2016

Die spanische Auswahl befindet sich im Umbruch, beziehungsweise: Trainer Jordi Ribera sollte diesen zumindest einleiten. Aber noch immer überwiegen im Kader erfahrende Größen wie beispielsweise Valero Rivera (32 Jahre alt, Foto), Raul Entrerríos (36) oder Julen Aguinagalde (35). Bislang fehlen junge Spitzenkräfte, um die alten Weltstars auf Top-Niveau zu ersetzen. Das wurde bei den vergangenen Turnieren deutlich, als die Kraft der Alten nachließ (Viertelfinal-Aus bei der WM 2017, hohe Finalpleite bei der EM 2016 gegen Deutschland). Es ist denkbar, dass Spanien auch bei dieser Endrunde die Luft vor dem Halbfinale ausgehen wird. Platz 5: Norwegen, achte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 4, EM 2016

Vierter bei der EM 2016, Vize-Weltmeister im vergangenen Jahr: Norwegen hat zwei starke Jahre hinter sich und ist bei der Euro der Geheimfavorit. Kristian Björnsen, Bjarte Myrhol und besonders der 22-jährige Sander Sagosen (Paris Saint-Germain, Foto) sind die Gesichter des Teams von Trainer Christian Berge. Spannend wird, wie die Mannschaft mit der neuen Rolle im Rampenlicht umgehen wird. Vor 2016 hatte Norwegen nichts mit K.o.-Spielen zu tun und schied regelmäßig früh aus. Der erste Härtetest wartet bereits am ersten Turniertag der EM: Frankreich ist Norwegens Auftaktgegner. Platz 4: Dänemark, zwölfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Sieger, EM 2008 und 2012

Die dänische Mannschaft mit Superstar Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain, Foto) gehört wie vor fast jedem Turnier zum Kreis der Titelkandidaten. Zuletzt wurde das Team dieser Rolle aber nicht gerecht. Bei der WM im vergangenen Jahr in Frankreich enttäuschte Dänemark als Zehnter. Der Achtelfinalgegner war damals Ungarn, gegen den die Dänen auch in der Qualifikation Schwierigkeiten hatten (ein Sieg, ein Remis). In der Vorrunde wird Dänemark - immerhin amtierender Olympiasieger - erneut auf Ungarn treffen und zudem gegen Spanien spielen - schwierige Aufgaben. Damit es in Kroatien besser klappt, wurde Taktikfuchs Nikolaj Jacobsen als Coach verpflichtet. Er trainiert in Doppelfunktion auch Deutschlands aktuellen Meister Rhein-Neckar Löwen. Platz 3: Deutschland, zwölfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Sieger, EM 2004 und 2016

Der Titelverteidiger reist ohne Verletzungssorgen und einem sehr guten Qualifikationsergebnis nach Kroatien. Besonders der Angriff präsentierte sich zuletzt in beeindruckender Form. Trotzdem dürfte die Wiederholung des EM-Erfolgs von 2016 schwierig werden. Zuletzt tat sich die im international Vergleich noch junge Mannschaft schwer mit der Rolle im Rampenlicht. Bei der WM schied das Team überraschend im Achtelfinale aus. Ein weiterer Knackpunkt der Deutschen: Mit Superstar Uwe Gensheimer (Foto) von PSG spielt nur ein Leistungsträger bei einem ausländischen Top-Klub. Spätestens in der Hauptrunde, wenn die DHB-Auswahl auf Dänemark und Spanien treffen dürfte, zeigt sich, wie stark die Mannschaft des neuen Bundestrainer Christian Prokop ist und, ob es sinnvoll war, aus taktischen Gründen auf Abwehrchef Finn Lemke zu verzichten. In der Vergangenheit war die Abwehr das Prunkstück der Mannschaft. Der Beginn unter Prokop, dem Nachfolger von Dagur Sigurðsson, war zumindest verheißungsvoll: Nur Spanien spielte aufgrund der besseren Tordifferenz eine erfolgreichere EM-Qualifikation. Platz 2: Kroatien, 13. EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Vize-Europameister, EM 2008 und 2010

Mit Heimvorteil erstmals Europameister werden, so lautet die Mission von Trainer Lino Cervar, dessen Nation letztmals bei den Olympischen Spielen 2004 einen großen Handballtitel gewinnen konnte (Gold). Ein starkes Team steht ihm zur Verfügung: Domagoj Duvnjak (Foto) ist der Eckpunkt der Mannschaft, der 29-Jährige aus dem Rückraum wurde 2013 als Welthandballer ausgezeichnet. Hinter ihm steht aber auch ein Fragezeichen: In welcher Form ist Duvnjak? Der Kapitän vom THW Kiel hatte bis Dezember acht Monate wegen einer Knieverletzung gefehlt. Deswegen kommt es auch auf Luka Cindric von Champions-League-Sieger Vardar Skopje an, der als Zukunft des kroatischen Handballs gilt. Dahinter gibt es einige Spitzenspieler von internationalen Top-Vereinen. Andere Nationen sind vom Potenzial der Spieler eigentlich stärker einzuschätzen. Kroatien steht vor allem wegen des Heimvorteils an zweiter Stelle dieses Rankings. Platz 1: Frankreich, 13. EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Sieger, EM 2006, 2010 und 2014

Der aktuelle Weltmeister ist bei der EM in Kroatien der Turnierfavorit. Mit Welthandballer Nikola Karabatic (33 Jahre, Foto) verfügt die Auswahl über Superstars mit viel Turniererfahrung. Bei der WM 2017 haben aber auch schon junge Profis wie Nedim Remili von Paris Saint-Germain oder Ludovic Fabregas aus Montpellier ihr Können unter Beweis gestellt. Die Mischung stimmt, anders als beispielsweise bei Spanien. Zudem stehen fast alle Spieler Frankreichs bei internationalen Top-Klubs unter Vertrag. Sollte die Finalrunde Ende Januar in Zagreb wie bei der EM 2016 ohne Frankreich stattfinden (damals war Frankreich nach überraschenden Niederlagen gegen Norwegen und Polen in der Hauptrunde gescheitert), wäre das eine Sensation. Der vierte EM-Titel ist wahrscheinlich, dann wäre die französische Auswahl zusammen mit Schweden Europas Rekordchampion.

Gruppe B: Frankreich - Norwegen 32:31 (15:17)

Bei der Neuauflage des letztjährigen WM-Endspiels glückte den Norwegern beinahe die Revanche gegen das französische Starensemble um Nikola Karabatic von Paris Saint-Germain. Bis in die Schlussminuten lagen die Skandinavier um ihren besten Torschützen Kent Robin Tönnesen (8 Tore) in der zweiten Hälfte durchgehend in Führung. Der Flensburger Kentin Mahe avancierte mit ebenfalls acht Treffern zum Matchwinner der Equipe tricolore.

Weißrussland - Österreich 27:26 (14:12)

Österreich hat eine Überraschung zum Turnierstart verpasst. Gegen Weißrussland verlor der klare Außenseiter der Endrunde nur knapp mit einem Tor. Damit dürfte die Hauptrunde (die besten drei Teams jeder Gruppe erreichen diese, mehr zum Modus lesen Sie hier) für die österreichische Auswahl bereits nach dem ersten Spieltag kaum noch zu erreichen sein: Als weitere Vorrundengegner warten EM-Favorit Frankreich und Vizeweltmeister Norwegen.

Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre erste Vorrundenpartie am Samstag gegen Montenegro (17.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF).