Handballer mit Remis gegen Mazedonien Ein ganzes Spiel in 14 Sekunden

Platz 13: Weißrussland, fünfte EM-Teilnahme, bestes Abschneiden bisher: Platz 8, EM 1994

Weißrussland ist zum dritten Mal in Serie für eine EM qualifiziert, auch bei den vergangenen drei WM-Endrunden war das Land dabei. Das Ziel für das Turnier in Kroatien sollte der Einzug in die Hauptrunde sein. Weißrussland hat mit Barys Pukhouski einen Torjäger in seinen Reihen und dahinter einige vielversprechende Talente. Der 21-jährige Artsem Karalek gehört dazu, der bislang in der französischen Liga bei Saint-Raphaël unter Vertrag steht und künftig für den polnischen Top-Klub Kielce spielen wird (dorthin wechselt im Sommer 2019 auch Deutschlands Torwart Andreas Wolff). Weißrusslands Auftaktgegner heißt Österreich, danach warten Norwegen und Frankreich.