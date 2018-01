DHB-Sieg gegen Tschechien Nur nicht nach dem Wie fragen

Ausgangslage des Spiels: Ein Rückraumspieler der deutschen Auswahl heißt bekanntlich Drux, doch das Wort vor dem Spiel hieß Druck. Nach zwei Unentschieden aus der Vorrunde im Gepäck ging es in die Hauptrunde - noch ein Ausrutscher, und das war es mit dem angepeilten Halbfinalziel. Und die Stimmung im deutschen Team unter Trainer Christian Prokop war, so hörte man, in der Geschichte des DHB auch schon mal besser.

Ergebnis des Spiels: 22:19 für die DHB-Auswahl. Nach Pausenrückstand von 9:10. Erleichterung ist ein verharmlosendes Wort. Zum Spielbericht geht es hier.

Die erste Hälfte: Zäh, sehr zäh. Wie schon gegen Slowenien und Mazedonien kam die DHB-Sechs nicht ins Spiel. Prokop versuchte es in seinem steten Rotationsprinzip diesmal mit Kai Häfner anstelle des zuletzt starken Steffen Weinhold von Anfang an. Gebracht hat das wenig. Mitte der ersten Hälfte blieb das Team elf Minuten ohne jeden Treffer. Der Rückstand zur Pause war logisch.

Die zweite Hälfte: Auch nicht viel besser. Aber dank einer diesmal zupackenden Defensive und zwei guten Torleuten kippte das Spiel allmählich zugunsten der Deutschen. Den allenfalls biederen Tschechen ging am Ende zudem die Puste aus. Erst in den letzten fünf Minuten setzte sich die höhere Qualität des deutschen Kaders durch. Endlich. Und sehr spät.

Duell des Spiels: Der schmächtige Ondrej Zdrahala spielte vor nicht allzu langer Zeit noch für den Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen. Bei allem Respekt und trotz der Tatsache, dass Reinhard Mey der Stadt Hamm sogar mal ein sehr schönes Lied gewidmet hat: Es ist nicht die allererste Adresse im europäischen Handball. Nach der Vorrunde war er unvermittelt der Torschützenkönig dieser EM. Gegen die Deutschen nahm er die Herausforderung gegen die zwei Abwehr-Panzerschränke Finn Lemke und Patrick Wiencek an. Der Zweikampf der Gewichtsklassen machte das Spiel dann doch irgendwie sehenswert.

Spieler des Spiels: Füchse-Angreifer Steffen Fäth konnte bisher nicht wirklich behaupten, dass dies seine Europameisterschaft war. Gegen die Tschechen war er dann der Matchwinner. Mannschaftsteil des Spiels war die Abwehr, aber ohne die acht Treffer von Fäth, wuchtig aus dem Rückraum erzielt, hätte man diese Partie wohl verloren. Er machte die Arbeit seiner offensiven Teamkollegen mit.

Und die Torhüter? Die waren diesmal zur Stelle. Silvio Heinevetter warf sich 48 Minuten den Würfen der Tschechen entgegen und hatte am Ende eine Bilanz von mehr als 40 Prozent gehaltener Bälle aufzuweisen. Und dennoch: Erst als Andreas Wolff für die letzten zwölf Minuten aufs Parkett kam, nahm die Partie ihre Wende. Dann wurden sogar Siebenmeter gehalten.

Und die Schiedsrichter: "Die kroatischen Schiedsrichter" - das allein ist an sich eine feste Nummer auf der Empörungsskala deutscher Handballfreunde. Aber was soll man sagen: Die Herren pfiffen konsequent jedes Stürmerfoul ab und benachteiligten beide Teams gleichermaßen.

Erkenntnis des Spiels: Das Spiel, das gewonnen werden musste, wurde gewonnen. Nach dem Wie sollte niemand mehr fragen. Mit so einer Leistung gegen Olympiasieger Dänemark oder Vize-Europameister Spanien hat man allerdings wohl keine Chance. Werner Enke würde sagen: Bad Boys, das wird böse enden.