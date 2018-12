Handball-EM Bölk trifft zum Sieg gegen den Titelverteidiger

Die deutschen Handballerinnen sind mit einem Sieg gegen Titelträger Norwegen in die Europameisterschaft in Frankreich gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gewann 33:32 (15:16) gegen den Favoriten.

"Die Mannschaft hat unglaublich gekämpft und auch super gespielt. Wir haben im Angriff immer wieder Lösungen gefunden", sagte Groener. Emily Bölk, eine der Hoffnungsträgerinnen im Team, war nach dem Triumph überwältigt. "Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, das hätte vorher keiner gedacht", sagte die Siegtorschützin.

In der Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg, die Partie wogte hin und her. Beim Stand von 32:32 nahm Groener 75 Sekunden vor Spielende die letzte Auszeit. Er fand wohl die richtigen Worte, denn mit einem wuchtigen Wurf aus neun Metern sicherte Bölk Deutschland den Überraschungserfolg. Für Norwegen war es die erste EM-Niederlage nach zuvor zehn Siegen in Serie.

In Brest waren Bölk und Ina Großmann mit jeweils fünf Toren die erfolgreichsten Werferinnen der Auswahl des deutschen Handballbundes (DHB), die in den verbleibenden Spielen der Gruppe D gegen Rumänien am Montag und Tschechien am Mittwoch antritt. Drei Teams kommen in die Zwischenrunde, Deutschland hat nach diesem überraschenden Erfolg sehr gute Karten.