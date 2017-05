Debüt von Handball-Bundestrainer Prokop Die Eiszeit ist vorbei

Natürlich lastete bei der Pflichtspielpremiere Druck auf dem neuen Handball-Bundestrainer Christian Prokop. Auch die Mannschaft stand nach dem bitteren Ausscheiden im WM-Achtelfinale im Januar unter Zugzwang.

Die Bringschuld der Spieler verhalf dem Trainer schließlich zu einem glanzvollen 32:23-Erfolg in der EM-Qualifikation in Slowenien. Allein das war aber nicht entscheidend - denn die Frage war auch, wie machte sich der Nachfolger von Erfolgstrainer Dagur Sigurdsson? Er löste die Aufgabe mit Bravour. Sichtbar wurde in Ljubljana auch die Kommunikationsstrategie von Prokop, die ihn elementar von seinem Vorgänger unterscheidet.

Der Umgang mit einem neuen Chef bringt oft Veränderungen mit sich. Hendrik Pekeler berichtete mit einem Lächeln im Gesicht von der wohl größten Änderung für die deutschen Nationalspieler, seit ihr Chef Prokop und nicht mehr Sigurdsson heißt: "Man muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass der Trainer so viel spricht", sagte der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen.

Die vermutlich stärkste Waffe des Isländers Sigurdsson in der Kommunikation war es, so wenig wie möglich zu sprechen. Das sorgte dafür, dass die Spieler besonders aufmerksam zuhörten, wenn der Trainer dann mal sprach. Mit Sigurdsson wurde der Deutsche Handballbund vor 16 Monaten überraschend Europameister und ein halbes Jahr später holte die DHB-Auswahl die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen. Die Rückkehr an die Weltspitze war perfekt.

Vorbei mit der Stille

Prokop ist der Gegenentwurf zu seinem Vorgänger, das wurde den Spielern bereits in den wenigen Tagen deutlich, in denen sie miteinander arbeiteten. Nicht nur während der 60 Spielminuten ist der Coach ständig im Dialog mit seinen Akteuren, auch in den Trainingseinheiten wirbt er mit verbalen Einsatz für seine Idee vom Spiel. Fachlich verfügen sowohl Sigurdsson als auch Prokop unbestritten über herausragende Fähigkeiten. Der Weg, diese mitzuteilen, ist ein gänzlich anderer.

Der deutliche Erfolg gegen Slowenien, die Mannschaft, die vor dreieinhalb Monaten bei der Weltmeisterschaft in Frankreich die Bronzemedaille gewann, sorgte nicht nur für den wichtigsten Sieg auf dem Weg zum Sieg in der EM-Qualifikationsgruppe 5. Der Erfolg gibt der Mannschaft und dem neuen Chef gleich zu Beginn des Miteinanders ein Empfinden, zusammen erfolgreich sein zu können.

Detailversessen hatte Prokop seine Spieler in drei Trainingseinheiten auf das Match in der slowenischen Hauptstadt vorbereitet, im Nachgang lobten die Matchwinner Andreas Wolff und Uwe Gensheimer die Vorbereitung durch den neuen Chef. Kleine Veränderungen waren in der Defensive zu erkennen, wo die Spieler etwas konsequenter in Richtung des Balls verschoben.

Die Mannschaft überzeugte wieder

Den größten Teil zum perfekten Einstand von Prokop hatten aber die Spieler selbst beigetragen. Wolff, Gensheimer und ihre Teamkollegen hatten als Einheit funktioniert und auf dem Feld zum Ausdruck gebracht, dass das frühe WM-Aus einen Denkprozess in Gang gesetzt hatte, der erfolgreich war. Die Deutschen mussten eine Top-Leistung in Slowenien zeigen, um das eigene Selbstverständnis wieder ins Gleichgewicht mit der Realität zu bringen. Das half Prokop bei seiner Premiere.

Der Bundestrainer, der seine eigene Person in den Tagen vor dem Spiel immer in den Hintergrund zu drängen versuchte, blieb dieser Herangehensweise auch nach den 60 Minuten treu. "Ich möchte die Leistung klar in den Vordergrund stellen, das hat mich heute interessiert", sagte Prokop, der von einer "nahezu perfekten ersten Halbzeit" sprach, die umso eindrucksvoller war, wenn man die kurze gemeinsame Vorbereitungszeit in die Bewertung einbezieht.

"Ich finde, er ist der richtige Mann auf dieser Position", sagte Pekeler in Richtung seines neuen Chefs im Nationalteam, ehe er die Arena Stozice verließ. Den Kreisläufer hat der neue Bundestrainer also schon überzeugt. 10.000 Zuschauer könnten am Samstag im westfälischen Halle folgen, wenn die deutschen Handballer zum Rückspiel gegen die Slowenen antreten. Mit einem weiteren Erfolg wäre die Teilnahme für die Europameisterschaft im Januar in Kroatien sicher - spätestens das wäre ein Traumeinstand.